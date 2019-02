Die Mitglieder des Parkinson-Forum Kreis Steinfurt und des Parkinson-Forum Unna treffen sich am Mittwoch, 13. März, um 15 Uhr im Ludwigshaus, Horstmarer Straße 9 in Burgsteinfurt, zu einer Vortragsveranstaltung. Prof. Dr. Wolfgang Greulich , Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Geriatrie und Ärztlicher Direktor i.R. der Helios-Klinik Hagen-Ambrock will in einem Vortrag auf das Thema: „Möglichkeiten und Grenzen der medikamentösen Parkinson-Therapie“ eingehen, heißt es in der Ankündigung. Anmeldungen sind bis zum 8. März beim Sanitätshaus Perick, ✆ 0 25 51/80 04-0 möglich. Weitere Informationen gibt Reiner Krauße, ✆ 0 25 51/ 83 41 73.