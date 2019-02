„Jugend gestaltet“ ist ein freier Kreativ-Wettbewerb, der sich an alle kunstinteressierten Schüler und Jugendliche aus dem Kreis Steinfurt im Alter von sechs bis 21 Jahren richtet. Für den Wettbewerb sind Arbeiten – Bilder und Objekte – aus allen künstlerischen Bereichen zu­gelassen, Thema und Arbeitstechnik können dabei von den Bewerbern frei gewählt werden. Ziel des Wettbewerbs sei es, in der anschließenden Ausstellung Arbeiten zu zeigen, die in Gestaltung und Ausführung von größtmöglicher Eigenständigkeit und Originalität geprägt seien.

„Die Schulen im Kreis Steinfurt wurden bereits aufgerufen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen und haben die Bewerbungsunterlagen erhalten“, schreibt der Kreis.

Unabhängig davon können Kinder und Jugendliche aber auch direkt als Einzelpersonen mitmachen. Die speziellen Teilnahmeunterlagen hierzu können unter ✆ 0 25 51 / 69 – 42 00 im DA Kunsthaus angefordert werden. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 20. März. Bis dahin müssen die Arbeiten beim DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel vorliegen.

Aus allen Einsendungen wählt eine Fachjury aus Mitgliedern der Künstlergemeinschaft „Welbergener Kreis“ und Studierenden der Kunstakademie Münster, die Bilder für die Wanderausstellung und die Objekte für die Eröffnungsausstellung aus, die vom 17. Mai bis 23. Juni im großen Saal des DA, Kunsthaus gezeigt wird. Die besten Arbeiten werden mit Preisen ausgezeichnet.