Orientierung auf Augenhöhe

Unter dem Motto „Mach was mit Menschen“ steht die Woche der Ausbildung vom 11. bis zum 15. März in der Agentur für Arbeit Rheine. Jeden Tag gibt es in der Aktionswoche im BiZ ( Berufsinformationszentrum ) an der Dutumer Straße 5 in Rheine viel zu entdecken für alle Jugendlichen, die für dieses oder nächstes Jahr den Sprung von der Schule ins Berufsleben planen. Auch für Unternehmen und Lehrer hat die Arbeitsagentur wieder ein informatives Programm zusammengestellt.

„Ausbildung ist ein Platzhalter und ein Anknüpfungspunkt“, sagt Reiner Zwilling. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Rheine ergänzt, die Woche der Ausbildung solle Menschen helfen, individuell einen passenden Weg zu gestalten. Dazu gehöre auch, sich „bewusst mit Lernen zu befassen“.

Auch für Thomas Ostholthoff hat die Woche einen besonderen Stellenwert. „Wir wollen dazu beitragen, für Ausbildung und Qualifizierung überhaupt zu sensibilisieren“, hebt der Vorstandsvorsitzende des Jobcenters Kreis Steinfurt hervor. Es sei wichtig, zu erkennen, dass diese Elemente „Fundamente für spätere Jahre“ seien.

Sonja Müller skizziert die wesentlichen Angebote an den fünf Tagen. „Jeder davon ist im Prinzip eine kleine Messe“ sagt die Fachexpertin im Berufsinformationszentrum. Die bundesweite Woche der Ausbildung sei so angelegt, dass viele Dinge auf Augenhöhe besprochen werden könnten. „Die Angebote gibt‘s das ganze Jahr über – gebündelt nur in dieser Woche“. Es geht um Bewerbungen, um die neue Pflegeausbildung ab 2020, um Freiwilligendienste und Auslandsaufenthalte – zu allen Fragen seien jeweils Ansprechpartner vor Ort.

Für die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf stellt Geschäftsführer Günter Schrade die Aktion „Werde Maler“ vor (wir berichteten). In der Kreishandwerkerschaft stellen sich am Freitag, 15. März, „Chefs und Auszubildende“ von Innungsbetrieben den Fragen der Interessenten. „Andere Gewerke haben sich schon beklagt, dass wir für unsere Aktion den Malerberuf ausgewählt haben, wo doch viele Nachwuchssorgen haben“, lässt Schrade durchblicken, dass noch weitere Aktionen folgen werden. „Wir haben die Maler genommen, weil die Zahl der Lehrlinge erheblich gesunken ist, so dass sogar die Berufsschule möglicherweise nicht mehr im Kreis angeboten werden kann.“

Die Aktion sei insgesamt so angelegt, dass „viele Dinge von zu Hause aus interaktiv erledigt werden können“, stellt Reiner Zwilling fest. „Aber Farbe bekennen muss man vor Ort“, appelliert er an alle Interessenten, diese Möglichkeit der Orientierung wahrzunehmen. „Schon aus Interesse an der eigenen Sache.“