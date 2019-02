Mehr „Wertschätzung für das Handwerk“ hat Frank Tischner gefordert. „Im Handwerk arbeiten bundesweit rund 5,15 Millionen Menschen“, betont der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft (KH) Steinfurt-Warendorf. Für diesen funktionierenden Wirtschaftszweig fehle die Unterstützung der Politik.

Tischner nennt ein Beispiel: An Gymnasien etwa würden die Absolventen auf ein Studium vorbereitet. „Im Schulsystem muss die Botschaft Fuß fassen, dass nicht jedes Kind studieren muss.“ Zudem müsse mehr Engagement in die Infrastruktur gelegt werden, ergänzt er und verweist unter anderem auf „schnelles Internet“, das längst nicht in allen Regionen zur Verfügung stehe.

Der aktuelle Konjunkturbericht des Handwerks kommt laut Tischner zu dem Ergebnis, dass es dem Handwerk in Deutschland besser gehe als jemals zuvor. Entsprechend gut sei auch die Stimmung in den 5015 Betrieben und bei den rund 36 000 Beschäftigen im Kreis Steinfurt.

„Aktuell gibt es nur wenige Risiken für das Handwerk“, stellt Tischner beim jährlichen Pressegesprächs der KH am Mittwoch fest. Das Handwerk behaupte im Kreis Steinfurt seine Stellung als wichtiger Arbeitgeber und Rückgrat der Wirtschaft. Deutschlandweit liegt die Umsatzprognose für das Gesamthandwerk bei einem Plus von fünf Prozent. Für 2019 erwartet der Zentralverband des Deutschen Handwerks ein Umsatzplus von vier Prozent. „Eine konjunkturelle Abschwächung, wie sie allgemein für die kommenden Jahre in Deutschland erwartet wird, wird erst mit zeitlicher Verzögerung auf das Handwerk treffen“, sagt Frank Tischner.

Dem Stichwort Brexit begegnet das Handwerk mit „Gelassenheit“. Britische Auftraggeber würden die Leistung deutscher Handwerker aufgrund ihrer Qualität weiter nachfragen, auch wenn sie dann etwas teurer sei, ist Tischner zuversichtlich.

Geschäftsführer Reinhard Kipp stellte den KH-Service zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung vor. Die KH beschäftige zwei Juristen, die den Betrieben als externe Datenschutzbeauftragte zur Seite stehen. Insgesamt 200 Serviceverträge habe die KH bisher dazu abgeschlossen. „Der Nachholbedarf in den Betrieben ist riesig“, weiß Kipp.