Der Kreis Steinfurt unterstützt seit diesem Jahr jeden Auszubildenden in der Altenpflegehilfe monatlich mit jeweils 450 Euro. „Wir möchten damit unsere hohe Wertschätzung für die Pflege ausdrücken und ein deutliches Zeichen gegen den Pflegenotstand setzen“, begründet Landrat Dr. Klaus Effing das Engagement.

Der Kreis gewähre diesen monatlichen Zuschuss, soweit keine vorrangige Förderung durch die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und das Amt für Ausbildungsförderung möglich sei, erläutert Effing die Bedingungen. Die Ausbildung läuft zwölf Monate lang in Vollzeitform am Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit Rheine und für 18 Monate in Teilzeitform am Caritas-Fachseminar für Altenpflege Ibbenbüren.

Die finanzielle Unterstützung des Kreises verfolge das Ziel, verstärkt interessierte Menschen für die Pflege zu gewinnen. „Der Kreis Steinfurt hat den Pflegenotstand im Blick. Wir begegnen diesem aktiv und treffen Vorkehrungen“, erläutern Tilman Fuchs, Sozialdezernent des Kreises Steinfurt, und Walter Rott, Leiter des Amtes für Soziales und Pflege des Kreises.

Da ein erfolgreicher Abschluss in der Altenpflegehilfe gleichzeitig dazu berechtige, die Altenpflegeausbildung aufzunehmen, bildet die finanzielle Unterstützung durch den Kreis Steinfurt ein wichtiges Signal, um dem Fachkräftemangel gezielt entgegenzuwirken.

In der Kreisverwaltung Steinfurt ließen sich jetzt Tilman Fuchs und Walter Rott von Petra Berger (Seminarleitung Caritas Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit Rheine und Emsdetten) und Volker Grimmelsmann (Seminarleitung Caritas-Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit Ibbenbüren) die unterschiedlichen Angebote der jeweiligen Bildungszentren erläutern.

Die Altenpflegehilfeausbildung in Teilzeitform beginnt in Ibbenbüren am 1. Juni 2019, und die Altenpflegehilfeausbildung in Vollzeit startet in Rheine am 1. September 2019.