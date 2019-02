Musik in raffinierten Rhythmen

Drei Tage – vom 7. bis 9. März – steht auf der Bühne im Lichthof in Stroetmanns Fabrik der Jazz im Mittelpunkt. Der Emskult lädt die Jazz-Fans aus der Region in und um Emsdetten herum zu seinen 21. Jazztagen ein.

Donnerstag, 7. März: Teresa Bergmann & Band

Eine fantastische Stimme, fantastische Songs“, lobt die FAZ die Neuseeländerin Teresa Bergmann, die mit ihrem Trio am Donnerstag, 7. März, die 21. Emsdettener Jazztage eröffnet.

Die Sängerin, Komponistin und Gitarristin entwickelte ihren Funk- und Folk-Pop in Berlin. Wenn sie mit ihrer Band auf der Bühne steht und den typischen Bergmann-Groove anstimmt, dann werden Erinnerungen an Joni Mitchell oder Walis Bird wach. Ihre Stimme, die an Adele erinnert, ist ihr Markenzeichen. Ihre Spontanität auf der Bühne, ihr Mut zu musikalischen Kontrasten, ihr Mix aus Spaß und Ernst machen ihre Konzerte zu mitreißenden Erlebnissen.

Schnell erkennt der Zuhörer: Hier ist eine tolle Sängerin am Werk – gutes Songwriting, eine gehörige Portion Soul, viel Energie und Ausstrahlung. Mit Bassist Frank Schulze, Schlagzeuger Pier Ciaccio und Pianist Matt Paull lebt Teresa Bergmann ihren Improvisationsdrang auf der Bühne aus – auch am 7. März im Lichthof in Stroetmanns Fabrik.

Freitag, 8. März: Pulsar Trio

„Treibend, pulsierend, vital“ – das steht für die Musik des Pulsar Trios, das am zweiten Tag der 21. Emsdettener Jazztage, Freitag, 8. März, im Lichthof in Stroetmanns Fabrik spielt. Raffinierte Rhythmen, freie Improvisation und Stücke, deren Melodien das Zeug zum Ohrwurm haben – und das mit scheinbar so gegensätzlichen Instrumenten wie Sitar, Piano und Drum. So lässt das Pulsar Trio nicht nur einen neuartigen Klangraum entstehen, sondern auch eine groovige Fusion aus freiem Jazzdenken und originären Worldbeats.

Trotz vieler Taktwechsel und Breaks wirkt die Musik nicht verkopft oder kompliziert, sondern bleibt stets nachvollziehbar und zugänglich, vielfach - dank eines ausgeprägten Gespürs für griffige Melodiebögen - sogar eingängig.

Das Pulsar Trio spielt seit elf Jahren zusammen. Die einzigartige Besetzung mit Matyas Wolter an der Sitar und Surbahar, Aaron Christ am Schlagzeug und Beate Wein am Flügel und am Bass macht das Trio zu einem Unikum in der Jazz-Szene. Das preisgekrönte Trio hat die hohe Qualität seiner Musik schon auf vielen Konzerten unter Beweis gestellt, u.a. bei den Leverkusener Jazztagen, dem Masala Festival, dem Rudolstadt Festival oder dem Jazzfestival Izmir.

Samstag, 9. März: Pimpy Panda

Pimpy Panda, das ist eine zehnköpfige Band, die am Samstag, 9. März zum Abschluss der 21. Jazztage auftritt. Pimpy Panda haben eine unbändige Passion für Musik und den Funk. Sie spielen so bunt wie das Leben selbst ist. Die zehn Musiker vereinen aus allen Bereichen der Musik ihre Lieblingszutaten zu einem brodelnden Eintopf aus Soul, Funk, Gospel und Jazz. Musiker aus unterschiedlichen Kulturen und Stilrichtungen verschmelzen zu einem Kollektiv der Extraklasse, sodass sich Spielfreude, Wissen, Humor und Neugier zu zeitlos guten Songs verbinden.

Der Clou ist, dass die „Pandas“ neben ihren eigenen Songs auch bekannte Stücke – abgefahren aber geschmackvoll, virtuos aber geerdet – neu inszenieren und im Funk-, Soul- oder R´n´B-Kostüm präsentieren. Ohrwürmer, die in die Beine gehen und Gesäß wie Verstand bewegen.

Eine tolle Party mit einzigartigem Sound zum Ausklang der 21. Emsdettener Jazztage.

Alle Jazztage-Infos auf einen Blick:

Programm:

•7. März 2019: Teresa Bergmann & Band

•8. März 2019: Pulsar Trio

•9. März 2019: Pimpy Panda

Vorverkaufsstellen sind:

•Verkehrsverein Emsdetten (auch online) - 02572-93070

•Atelier buch & kunst in Emsdetten - 02572-952314