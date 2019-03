Arbeitslose: Zahl sinkt um 303 auf 10 200

Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis ist im Vergleich zum Vormonat um 303 auf 10 200 Menschen zurückgegangen. „Damit fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Kreis Steinfurt landesweit am höchsten aus“, heißt es im Bericht der Arbeitsagentur . Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent. Im Februar 2018 waren 10 551 Menschen im Kreis arbeitslos gemeldet. Ein Grund für die sinkende Arbeitslosigkeit sei der große Personalbedarf der Unternehmen, heißt es in der Statistik weiter. Im Februar meldeten die Betriebe und Verwaltungen im Kreisgebiet 1013 neue offene Stellenangebote bei der Arbeitsagentur. Das waren 334 oder knapp 50 Prozent mehr als im Januar.

Eine ausführliche Bilanz:

Positive Nachrichten haben Reiner Zwilling, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Rheine, und Thomas Ostholthoff, Vorstandsvorsitzender des Jobcenters Kreis Steinfurt, zur Lage am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Vergleich zum Vormonat um 303 Personen zurück. Damit fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Kreis Steinfurt landesweit am höchsten aus. Im Februar waren 10.200 Menschen bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent.

Von der positiven Entwicklung profitierten sowohl Menschen, die in der Agentur für Arbeit Rheine betreut wurden, als auch die Kundinnen und Kunden des Jobcenters Kreis Steinfurt. Gegenüber dem Vormonat verzeichnete die Arbeitsagentur einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen um 2,8 Prozent, im Jobcenter waren es 2,9 Prozent weniger Arbeitslose.

Auch im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage am Arbeitsmarkt noch weiter entspannt. Gegenüber Februar 2018 waren zuletzt 351 weniger Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote verringerte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozentpunkte.

Die Entwicklung im Rechtskreis SGB III

Hohe Arbeitskräftenachfrage lässt Arbeitslosigkeit sinken Im Februar waren im von der Arbeitsagentur betreuten Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) 3.522 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 102 weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 1,4 Prozent. Besonders deutlich ging die Arbeitslosigkeit bei den Frauen zurück. Im Februar waren 1.427 Frauen bei der Agentur für Arbeit Rheine arbeitslos gemeldet, 75 weniger als im Januar. Das entspricht einem Rückgang um 5 Prozent. Bei den Männern sank die Arbeitslosigkeit weniger stark um 27 Personen oder 1,3 Prozent auf 2.095.

Ein Grund für die sinkende Arbeitslosigkeit ist der große Personalbedarf der Unternehmen. Im Februar meldeten die Betriebe und Verwaltungen im Kreisgebiet 1.013 neue offene Stellenangebote bei den Experten der Arbeitsagentur. Das waren 334 oder knapp 50 Prozent mehr als im Januar. Besonders in metallverarbeitenden Berufen, im Maschinenbau, im Einzel- und Großhandel, sowie im Gesundheitswesen suchten die Unternehmen vermehrt neues Personal. Knapp 95 Prozent, und damit der Großteil der neuen Stellenangebote, ist unbefristet ausgeschrieben.

Reiner Zwilling freut sich über den guten Start in das Frühjahr: „Viele Menschen im Kreis haben eine neue Beschäftigung aufgenommen und so eine berufliche Perspektive erhalten. Die hohe Personalnachfrage bietet außerdem allen, die noch auf der Suche sind, gute Chancen am Arbeitsmarkt. Jetzt gilt es, durch gute Beratung und passende Qualifizierungsangebote auch diese Menschen und die angebotenen Arbeitsstellen zusammenzubringen“. Zwilling ist sicher, dass dies auch in den kommenden Monaten gelingt und sich der Arbeitsmarkt weiterhin gut entwickelt.

Entwicklungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Die anhaltende gute wirtschaftliche Situation im Kreis Steinfurt spiegelt sich immer deutlicher auch in der Grundsicherung für Arbeitssuchende wider. Es sind spürbar weniger Haushalte im Kreis auf staatliche Unterstützung angewiesen als im Vorjahr.

Waren vor zwölf Monaten noch 11.960 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug, sind es im Februar 2019 1.018 Haushalte weniger. Dies stellt einen Rückgang um 8,5 Prozent dar.

Die nach wie vor hohe Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen im Kreisgebiet führt dazu, dass immer mehr Menschen aus dem SGB II-Bezug ausscheiden. Dementsprechend sinkt auch die Zahl der Leistungsberechtigten kontinuierlich. So nahm deren Zahl von Februar 2018 bis heute um 1.487 Personen oder 6,6 Prozent ab. Besonders erfreulich in diesem Zusammenhang: Immer weniger Kinder werden vom Jobcenter betreut. „Ihre Zahl reduzierte sich um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, bemerkt Ostholthoff.

Im Februar waren 6.678 Personen im Rechtskreis SGB II arbeitslos gemeldet. Das sind knapp 400 Menschen weniger als im Vorjahresmonat. Von dieser Reduzierung um insgesamt 5,6 Prozent haben Männer besonders deutlich profitiert. Ihre Anzahl an Arbeitslosen nahm in diesem Zeitraum um 7,1 Prozent ab, während sich der Anteil an arbeitslos gemeldeten Frauen um 4 Prozent verringerte. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vorjahresmonat folglich um 0,2 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent.

„Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist ungebremst hoch“, so Ostholthoff. Dies belegen auch die Zugänge an Arbeitslosen in die Grundsicherung. Im Vergleich zum Vormonat sank ihre Zahl um 4,5 Prozent. Besonders deutlich wird diese positive Entwicklung im Vorjahresvergleich. Hier gab es einen Rückgang um 19,5 Prozent.

Der Arbeitsmarkt im Münsterland

Im Münsterland profitiert der Arbeitsmarkt von einer hohen Arbeitskräftenachfrage. Mit 4.138 offenen Stellen meldeten die Arbeitgeber in der Region im Februar 1.350 mehr als noch im Januar. Der Bestand an offenen Stellen kletterte um 182 auf nun 13.996. Damit sind aktuell 999 Stellen mehr bei den regionalen Arbeitsagenturen gemeldet als im Februar des vergangenen Jahres.

Arbeitslose Menschen finden im Münsterland leichter eine neue Anstellung. So ist die Arbeitslosigkeit im Februar gegenüber dem Vormonat um 959 auf nun 36.470 Personen gesunken. Damit liegt sie auch um 2.301 Personen niedriger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 4,0 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte weniger als noch im Januar und ist sogar um 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahresmonat.

In den drei Bezirken der Agenturen für Arbeit im Münsterland konnte ein Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat verzeichnet werden. Die Arbeitslosenquote sank in allen Bezirken mit jeweils 0,1 Prozentpunkten. So liegt sie für die Agentur für Arbeit Ahlen-Münster aktuell bei 4,7 Prozent, für die Arbeitsagentur Rheine bei 4 Prozent und für die Agentur für Arbeit Coesfeld bei 3,2 Prozent.