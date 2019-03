Naturschutzgebiete sind Oasen der Vielfalt

„Die Naturschutzgebiete im Kreis Steinfurt sind Oasen der Vielfalt und tragen in erheblichem Umfang zum Erhalt der Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft bei.“ Mit diesem Fazit hat Robert Tüllinghoff seinen Erfahrungsbericht über die Arbeit der Biologischen Station im Kreis Steinfurt beendet. Der stellvertretende Leiter informierte in der Sitzung des Naturschutzbeirates über die Arbeit.

Im Kreisgebiet gibt es 116 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 12 989 Hektar. 85 Prozent davon – 101 Gebiete mit 10 950 Hektar – werden durch die Biologische Station betreut.

259 verschiedene Schmetterlingsarten seien im Recker Moor gefunden worden, „eine tolle Zahl“, wie Tüllinghoff hervorhebt. Darunter seien viele, die stark gefährdet seien, erläutert er dem Gremium. Aber die Zahl sei auch ein Dokument der Artenvielfalt, und zeige zudem, dass „wir mit unseren Maßnahmen nicht alles falsch gemacht haben“. Im Recker Moor würden viele Pflegearbeiten insbesondere durch Ehrenamtliche in Handarbeit ausgeführt. Auch die Kartierung der Schmetterlinge sei ehrenamtlich erfolgt. „Es werden etwa Raupen gezählt, Duftstoffe befestigt oder Lichtfallen mit beleuchteten Schirmen aufgestellt, damit überhaupt ein Überblick gelingen kann – mit hohem Zeitaufwand.“ Tüllinghoff betont, auch die Hochmoorboden-Eule sei im Recker Moor nachgewiesen worden. Diesen Falter gebe es nur noch an einer weiteren Stelle in Nordrhein-Westfalen.

Tüllinghoff hebt hervor, dass die Kartierung eine gute Basis sei, um Entwicklungen zu beobachten. „Wenn man etwa das Emsdettener Venn und das Recker Moor vergleicht, gibt es schon erstaunliche Un­ter­schie­de in der Vielfalt, obwohl die Bedingungen augenscheinlich ähnlich sind.“ Weil die Kartierung im Ehrenamt erfolge, gebe es kaum Vergleichszahlen. Anders als bei einigen Vogelarten wie etwa dem Brachvogel oder der Uferschnepfe, wo zum Teil schon auf Bestandszahlen von 1975 zurückgegriffen werden könne. So könne etwa ein Anstieg dieser Vogelsarten oder der Feldlerche, des Schwarzkehlchens oder des Kiebitzes festgestellt werden, erläutert Tüllinghoff.

Die Zahl der Rotfüchse sei in einigen Naturschutzgebieten erheblich gestiegen. Das liege zum einen daran, dass es die Tollwut in dem bisherigen Umfang nicht mehr gebe und zum anderen daran, dass der Fuchs keine natürlichen Feinde fürchten müsse. „Das fällt auf, weil die Füchse auf der Nahrungssuche vermehrt Gelege von Bodenbrütern ausrauben.“ Ein Grund dafür: Wegen des starken Regens 2017 sei der Mäusebestand eingebrochen und habe sich seither noch nicht ausreichend erholt.

Die Erfolge beim Schutz der Tier- und Pflanzenwelt resultierten auch durch enge Kooperation mit allen Beteiligten und dem hohen Anteil an öffentlichen Flächen. „So kann eine umfassende Optimierung der Gebiete gelingen.“