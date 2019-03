Über ein halbes Jahr haben sich Wiebke Bartsch und Danielle Spoelman zeichnerisch über „Heimat“ ausgetauscht. Die Ergebnisse dieser künstlerischen Begegnung sind in der Ausstellung „Hier/Daar/Viceversa“ ab Samstag (9. März) im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel zu sehen. Sie ist Bestandteil des grenzüberschreitenden Projekts „taNDem“. Es geht dabei um eine entschleunigte Auseinandersetzung mit Aspekten des Zuhauses, der Heimat.

Nach der Begrüßung um 18 Uhr durch die stellvertretende Landrätin Elisabeth Veldhues und Andre Sebastian, Leiter des Kulturbüros Münsterland und Projektleiter „taNDem“, führt Berit Gerd Andersen, Leiterin und Kuratorin des Kunsthauses, in die Ausstellung ein.

Das Projekt gliedert sich in drei Themenbereiche. Die Künstlerinnen haben zu einem von ihnen abwechselnd ausgegebenen Begriff (beispielsweise Küche, Ausblick oder Schlaf) in ihrer Heimat gezeichnet. Parallel hat eine Künstlerin der anderen ihre Arbeit zur Bearbeitung geschickt. Schließlich haben Bartsch und Spoel­man für zwei Monate ihren Lebensraum getauscht, um so die Heimat der anderen zu zeichnen.