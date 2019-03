Dieses Bild werden die Bürger im Kreis Steinfurt demnächst häufiger sehen: emsige Kontrolleure, die einen Blick in die Biotonnen werfen. Wer nicht richtig befüllt hat, bekommt eine Verwarnung in Form eines gelben Aufklebers, kündigt die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt (EGST) an. Wer wiederholt falsch sortiert hat, der bekommt schließlich noch eine rote Pappe. „Das bedeutet“, erklärt EGST-Mitarbeiterin Beatrice Daal , „dass die Tonne nicht geleert wird.“ Solange, bis Wiederholungstäter muss ihre Tonne nachsortiert haben. Daal fügt an: „Ganz üble Biotonnenverschmutzer bekommen auch schon bei der ersten Kontrolle die rote Karte gezeigt.“

Warum muss das sein? Der Inhalt aller Biotonnen, die im Kreis Steinfurt geleert werden, wird im Kompostwerk der kreiseigenen EGST in Saerbeck verwertet. Daraus entsteht wertvoller Kompost, der als Dünger auf die Äcker aufgebracht wird. Daal: „Manch einer denkt, dass es schon nicht so schlimm ist, wenn mal ein Quarkbecher oder ein alter, noch eingeschweißter Salatkopf in der Tonne landet. Völlig falsch gedacht. Alle nicht kompostierbaren Abfälle müssen am Kompostwerk aufwendig aussortiert und anschließend teuer entsorgt werden.“ Diese Kosten tragen alle Bürger über ihre Müllgebühren, auch diejenigen, die ihren Bioabfall richtig sortieren.

Als Nebenprodukt der Kompostierung entsteht zudem Ökostrom, der für Versorgung von rund 2000 Haushalte ausreicht. Strom aus Bioabfall zu gewinnen, ist technisch gar nicht mal so schwer – allerdings nur, wenn die Abfälle nicht in Plastiktüten verpackt sind. Und: Der Erlös aus dem Stromverkauf mindert die Abfallgebühren.

Um etwas gegen die Ungerechtigkeit zu tun, dass gut sortierende Bürger genau so viel zahlen wie „Müllferkel“ und um dauerhaft die hohe Qualität des Steinfurter Komposts zu sichern, sind nun die Biotonnenkontrolleure der EGST im Auftrag der jeweiligen Gemeinde oder Stadt unterwegs. „Jährlich rund 4000 Tonnen, immerhin fast zehn Prozent des eingesammelten Bioabfalls, müssen am Kompostwerk Saerbeck als Störstoff aussortiert werden. Das kostet Zeit, Energie und Geld. Am Ende bleibt auch immer ein Risiko, dass ein Teil nicht erfasst wird und im Kompost auf unserem Gemüseacker landet. Das kann niemand wollen“, so Franz Niederau, EGST-Geschäftsführer. Die Anzahl der Fehlwürfe sei zwar seit 2014, als die EGST mit ihrer Aufklärungskampagne zur Befüllung der Biotonne als „Aktion saubere Biotonne“ begonnen hat, bereits zurückgegangen, es gehe aber noch viel besser, ist die Gesellschaft überzeugt.