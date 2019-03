Angesprochen sind Unternehmer und Menschen, die darüber nachdenken, ihre eigene Firma zu gründen. Während der Veranstaltung wird unter anderem aufgezeigt, wie der Aufbau eines unterstützendes Netzwerkes gelingen kann, welche So­cial-Media-Kanäle genutzt werden können, um sich am Markt zu positionieren, wie man Kontakt zu Gleichgesinnten knüpft und welche Möglichkeiten es gibt, Kapital für eine Betriebsgründung oder -erweiterung zu gewinnen.

Zwei sogenannte Keynote Speaker werden davon berichten, welche individuellen Wege sie eingeschlagen haben, sich selbstständig zu machen. Ein Beispiel aus dem Kreis Steinfurt gibt André Keeve , Geschäftsführer und Gesellschafter der Rhapsody Software Solutions GmbH mit Sitz in Ibbenbüren. Keeve hat in Konzernen wie dem Springer Verlag und der Deutschen Post die Digitalisierung vorangetrieben. Dann hat er sich entschieden, seine Traumkarriere zu beenden und das väterliche Unternehmen zu übernehmen. Die zweite Keynote Speakerin Maike Greine ist bekannt als Moderatorin des Radiosenders 1Live. Regelmäßig ist sie außerdem als Galileo-Reporterin auf ProSieben unterwegs. Sie ist, so heißt es in der Ankündigung, das perfekte Vorbild, wenn es darum geht „sein Ding“ zu machen.

Die unterhaltsame Moderation übernimmt das Placebo-Theater aus Münster. Bei „Grill the Expert“ können die Besucher außerdem ihre Fragen stellen.

Ein kleines Highlight des Gründertags sind drei Präsentationen (sogenannte Pitches) von Gründern aus dem Publikum. Die Teilnehmer können freiwillig ihren Namen in eine Lostrommel werfen und mit etwas Glück ihr Unternehmen beziehungsweise ihre Geschäftsidee in drei Minuten vorstellen.