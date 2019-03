Die Initiative geht auf ein Gespräch der UWG mit dem Vorsitzenden des neugegründeten Inklusionsbeirates zurück. Dirk Winter , so schreibt UWG-Fraktionsvorsitzender Christoph Boll , habe im Verlauf des Treffens von einem Interessenten berichtet, der gerne in dem Gremium mitarbeiten möchte, die Kosten für die Fahrten zu den Tagungen jedoch nicht aufbringen kann.

Es könne nicht sein, so die UWG, dass bislang nur Kreistagsabgeordneten und Ausschussmitgliedern ein Fahrtkostenersatz gewährt wird, Mitglieder anderer Gremien, die der Kreis ins Leben gerufen hat, aber nicht berücksichtigt werden und auf ihren Kosten sitzen bleiben. In diesem Punkt sollte zumindest eine Gleichstellung geschaffen werden. „Niemand sollte aus wirtschaftlichen Gründen an der Teilhabe an diesen wichtigen Aufgaben abgehalten werden oder faktisch für die Fahrt zu den Gremiensitzungen aus eigener Tasche zahlen müssen. Der Fahrtkostenersatz ist darüber hinaus auch ein kleines Zeichen der Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements, das in unserer Gesellschaft unverzichtbar ist“, begründet die UWG ihren Antrag abschließend.