Mit den ersten zarten Strahlen der Frühlingssonne kehren auch die Wiesenvögel allmählich aus ihren Winterquartieren zurück. Brachvögel und Kiebitze bereiten sich auf die bald beginnende Brutsaison vor. Das Feuchtgebiet Saerbeck spielt dabei für den Großen Brachvogel nicht nur als Brutplatz eine wichtige Rolle. Viele der anmutigen Vögel sammeln sich dort in den frühen Abendstunden, um gemeinsam einen Schlafplatz aufzusuchen. Am Samstag (9. März) bietet die Biologische Station Kreis Steinfurt eine Exkursion zum Schlafplatz der Brachvögel an. Dabei können auch weitere Vogelarten beobachtet werden. Nach Möglichkeit sollten die Teilnehmer ein Fernglas mitnehmen. Treffpunkt ist um 17 Uhr der Beobachtungsturm im Naturschutzgebiet. Eine Anmeldung beim Veranstalter ist erforderlich unter ✆ 0 54 82/9 29 10. Weitere Informationen auch online.