Tischner , so berichten die Liberalen von dem Termin, sei zunächst auf den Konsolidierungsprozess innerhalb der KH eingegangen und habe erklärt, dass man für die zukünftigen Aufgaben optimal gerüstet sei. Die Bemühungen um Fachkräfte und die Bemühungen um Nachwuchs würden dabei im Mittelpunkt stehen. Er stellte dabei speziell die beiden Social-Media-Projekte vor. Ziel sei es, junge Menschen für einen Handwerksausbildung zu interessieren.

Anschließend ging es um die „Verknüpfung der inner und überbetrieblichen dualen Ausbildung“. So werde sichergestellt, dass jeder Auszubildender alles lerne, was er für seinen Beruf brauche.

Um aber auch solide auf höchstem Niveau ausbilden zu können, sei die Meisterpflicht im Handwerk ein wesentliches Element. Übereinstimmung, so schreibt die FDP , haben in der Auffassung geherrscht, dass deren zwischenzeitliche Abschaffung bei über 40 Handwerksberufen nicht nützlich gewesen sei. Einhellig habe man sich dafür ausgesprochen, die Meisterpflicht wieder einzuführen.

Abschließend wurde noch den Bau einer Ausbildungswerkstatt gesprochen. Dafür, so Tischner, würden die Mitgliedsbetriebe einen Millionenbetrag aufbringen. Sie hoffen dabei auf eine Beteiligung des Kreises Steinfurt. Die FDP, so heißt es in der Mitteilung abschließend, habe das Projekt begrüßt. Sie ist überzeugt, dass es die duale Ausbildung im Kreis Steinfurt stark verbessern wird.