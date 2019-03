Martin Rehkopp, früherer künstlerischer Leiter im Kloster Bentlage und Vorsitzender des Welbergener Kreises, war mit dieser Idee bereits 2016 auf den Kreis zugekommen. Mit Jens Imorde (Imorde Projekt- und Kulturberatung), Karl Jasper (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW), Jan-Christoph Tonigs (Kloster Bentlage), Ingrid Raschke-Stuwe (Kunstverein Galerie Münsterland), Peer Christian Stuwe (Welbergener Kreis) haben sich weitere Engagierte aus der Kultur- und Kunstszene dem Vorhaben angeschlossen, ein „Künstler­Innenarchiv Kreis Steinfurt“ zu schaffen. Gestern Abend hat im Kloster Bentlage eine Versammlung stattgefunden, einen entsprechenden Verein zu gründen. Jens Imorde hat sich dort zur Wahl des 1. Vorsitzenden zur Verfügung gestellt.

Ziel, so beschreibt eine Beschlussvorlage der Kreisverwaltung den Vereinszweck, ist es, Werke verstorbener beziehungsweise über 65-jähriger bedeutender Künstler aus dem Kreis Steinfurt zu sammlen. Sie sollen konservatorisch gelagert, katalogisiert, ins Internet gestellt und der Öffentlichkeit, beispielsweise durch Ausstellungen und kunstpädagogischen Projekte, zugänglich gemacht werden.

Weil es aus räumlichen, finanziellen und organisatorischen Gründen nicht möglich sein wird, ganze Künstlernachlässe zu sichern, hat sich die Initiative vorgenommen, zunächst etwa 100 Werke auszusuchen, die exemplarische Bedeutung für eine bestimmte Zeit, die Kulturgeschichte und die Identität einer bestimmten Region haben. Die Auswahl soll eine mit Fachleuten besetzte Jury treffen.

Bevor Inhalte, Konzepte und Auswahlkriterien weiter erarbeitet und konkretisiert werden, müssen, so erklärt Jens Imorde, zunächst existenzielle Dinge wie Finanzierung und rechtliche Fragen geklärt werden. Natürlich wird die Anerkennung als gemeinnütziger Verein angestrebt. „Ganz wichtig ist“, betont Imorde, „dass der Kreis mitwirkt.“ Der Kulturausschuss wird sich am Montag (11. März) in seiner Sitzung ab 17.15 Uhr im Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel mit einem Betritt beschäftigen. Es ist vorgesehen, den Kreis als geborenes Mitglied in die Vorstandsarbeit einzubinden.