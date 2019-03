„Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen bereit sind, sich an Aktionen wie Stunde der Wintervögel zu beteiligen“, sagt Heinz Kowalski . Er ist stellvertretender Vorsitzender des Nabu-Landesverbands NRW.

In 633 Gärten haben 922 Vogelfreunde im Kreis Steinfurt 22 490 Vögel gezählt. Die Zahlen aus den Vorjahren im Vergleich 2018: 419 Gärten, 645 Vogelfreunde, 18 407 Vögel; 2017: 396 Gärten, 557 Vogelfreunde, 15 785 Vögel. Bei der ersten Zählung 2011 haben 379 Vogelfreunde in 182 Gärten 9605 Vögel beobachtet. „Wir sind da auf einem guten Weg. Natur ist für die Menschen zu einem immer wichtigeren Thema geworden“, stellt Heinz Kowalski fest. „Das merken wir auch an den steigenden Mitgliederzahlen.“ Dem Nabu gehören nach Angaben Kowalskis inzwischen bundesweit über 700 000 Menschen an. 2016 waren es demnach noch rund 575 000.

Große Besonderheiten hat der Hobby-Ornithologe in den Zahlen für 2019 nicht ausmachen können. Haussperling, Kohl- und Blaumeise und die Amsel sind in fast allen Gärten anzutreffen. „Die Amsel hat die Dohle auf Platz 5 verdrängt“, kommentiert Kowalski die Ergebnisse. Die Zahlen seien nicht „absolut“ zu sehen, seien aber als Hinweisgeber für das Vorkommen überhaupt „sehr belastbar“ geeignet, auch wenn es manches Mal sicher schwierig sei, bestimmte Vögel zu unterscheiden. Diese Fehler seien aber hinnehmbar. „Eine gemeldete Schnee-Eule haben wir streichen müssen, da dieser Vogel in dieser Region überhaupt nicht heimisch ist.“

Im Mittelpunkt der Aktion stehen die oft vertrauten und oft weit verbreiteten Vogelarten. Wo kommen Sie vor, wo sind sie häufig und wo selten geworden, wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wintervögel aus?, erläutert Kowalski. Im Winter gehe es um die Vögel, die auch bei Eis und Schnee in den Gärten zu finden seien plus die Wintergäste auf der Durchreise. Im Mai werden dann in der „Stunde der Gartenvögel“ die in der Region brütenden Vogelarten gezählt.