Die NRW-Stiftung bekommt Unterstützung: Wilfried Rehfeld ist nun ehrenamtlicher Regionalbotschafter für den Kreis Steinfurt. Landesweit sind damit 26 Ehrenamtler in dieser Funktion im Einsatz. Stefan Ast von der NRW-Stiftung aus Düsseldorf hat Rehfeld im Verlauf eines Informationsabend vor rund 50 Gästen im Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum in Steinfurt-Borghorst vorgestellt.

Die Regionalbotschafter unterstützen tatkräftig die Arbeit der NRW-Stiftung und ihres Fördervereins. Sie pflegen Kontakte zu den Mitgliedern des Fördervereins und zu den Projektpartnern der Stiftung. Zudem sind sie in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv und werben neue Mitglieder. Denn das Geld für ihre Natur- und Kulturförderungen erhält die NRW-Stiftung zwar überwiegend aus Lotterieerträgen, zunehmend aber auch aus Beiträgen und Spenden ihres Fördervereins.

Wilfried Rehfeld möchte mehr Menschen im Kreis Steinfurt für den Naturschutz und die Heimat- und Kulturpflege begeistern. Dass sich dieses Engagement lohnt, zeigen viele interessante Förderprojekte: Dazu gehört das Heinrich-Neuy-Bauhaus-Museum in Borghorst selbst. Die NRW-Stiftung half beim Ausbau des ehemaligen Stiftskuriengebäudes aus dem 17. Jahrhundert, in dem das Museum beheimatet ist. Gefördert wurden außerdem der historische Eiskeller in Altenberge und die Saline Gottesgabe in Rheine. Im Eigentum der Stiftung befinden sich zudem der Denkmalpflege-Werkhof und die Hollicher Mühle in Steinfurt sowie der Clausmeyer Hof in Brochterbeck. Die historischen Baudenkmäler werden von ehrenamtlichen Vereinen genutzt.