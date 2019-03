Wohin mit alten Hemden, die schon seit langem ungenutzt im Schrank hängen? Die Textilwerkstatt Camphill, eine anerkannte Einrichtung für Menschen mit Behinderung mit Sitz in der Burgsteinfurter Bauerschaft Sellen, hat dazu eine nachhaltige Idee entwickelt: Aus alten Hemden werden individuelle Einkaufstaschen genäht.

Der Verein Energieland 2050 des Kreises Steinfurt unterstützt die Aktion bereits seit dem vergangenen Jahr – und führt die Kooperation auch im Jahr 2019 weiter: „Die Aktion passt ideal in den Kontext unseres Projektes ,Plastiktütenfreier Kreis Steinfurt‘ und vereint Nachhaltigkeit mit sozialem Engagement“, erläutert Geschäftsführer Ulrich Ahlke. Das Angebot werde gut angenommen: „Seit Mai 2018 haben wir bereits über 900 Hemd-Taschen genäht“, berichtet Monika Budde, Leiterin der Nähabteilung.

Die Hemden können direkt in der Werkstatt abgeben werden. Nach rund zwei Wochen kann das fertige Exemplar bei Camphill oder im Kreishaus Tecklenburg, im Kloster-Café Gravenhorst in Hörstel oder beim Kolping Radbastlertreff Emsdetten abgeholt werden. Jede Tasche kostet drei Euro und wird noch mit drei weiteren Euro vom Energieland 2050 gesponsert. Auch fertige Taschen können in der Werkstatt gekauft werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Übers Jahr wird die Werkstatt zudem bei verschiedenen Veranstaltungen vertreten sein. Die nächsten Termine sind die Klima Challenge der FBS Rheine im März und der Marktzauber im Mai am Kloster Gravenhorst.