Weniger Landärzte – ein absehbares Problem

Gibt es bald nicht mehr in jedem Ort einen Hausarzt? Insbesondere in kleineren Gemeinden scheint das ein Problem zu werden. Landärzte werden gesucht. Das Thema wird auf vielen Ebene diskutiert.

Der Kreis Steinfurt bietet seit dem Wintersemester 2018 Stipendien für Medizin-Studierende nach bestandenem Physikum an. Maximal vier Stipendiaten erhalten jeweils bis zu 500 Euro pro Monat. Die Gegenleistung: Sie verpflichten sich, später mindestens vier Jahre als Allgemein-Mediziner – der klassische Hausarzt – im Kreisgebiet zu arbeiten.

Drei der vier Plätze hätten 2018 besetzt werden können, erläutert Ulrich Wallmann auf Anfrage dieser Zeitung. Er ist im Kreisgesundheitsamt unter anderem für die Stipendien zuständig. Für 2019 gebe es bislang zwei Bewerber. Die geringen Meldezahlen führt Wallmann noch auf „das Neue“ zurück. Viele Medizin-Studenten entschieden sich erst viel später, welche Fachrichtung sie einschlagen wollten. „Bislang kamen alle Bewerbungen aus dem Kreis“, ist Wallmann aufgefallen.

Nach Auskunft von Vanessa Pudlo , Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), sind derzeit etwa 40 Prozent der Hausärzte im Kreis Steinfurt älter als 60 Jahre alt. Sie weist daraufhin, dass es für Ärzte keine Altersgrenze mehr gebe. „Wie viele Ärzte dann tatsächlich in den Ruhestand gehen, lässt sich also nicht beziffern.“

Die aktuelle hausärztliche Versorgung im Kreis müsse aus statistischer Sicht als „stabil“ bezeichnet werden. Die Sprecherin nennt einige Grundlagen: „Wie viele Ärzte für eine Stadt, einen Kreis oder eine Region benötigt werden, wird durch die sogenannte Bedarfsplanung festgelegt.“ Dazu gebe es Richtlinien, die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) erlasse, das höchste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, Krankenkassen und Krankenhäuser. Dazu gebe es vier unterschiedliche Versorgungsebenen, die wiederum eigene Planungsbereiche haben. „Für Hausärzte gilt der Mittelbereich“, erläutert Vanessa Pudlo. Der Kreis Steinfurt ist in sieben Mittelbereiche (MB) aufgeteilt (siehe Info-Kasten).

Stimmt die Relation von Arzt und Patienten in einer Region mit der gesetzlichen Vorgabe überein, so beträgt der Versorgungsgrad genau 100 Prozent. In der hausärztlichen Versorgung spricht man ab einem Grad von unter 75 Prozent von einer Unterversorgung, ab einem Grad von über 110 Prozent von einer Überversorgung. Dann werde ein MB für Neuzulassungen gesperrt.

„Auch die KVWL denkt an die Zukunft, um perspektivisch eine flächendeckende Versorgung mit Hausärzten gewährleisten zu können.“ So sei ein Förderverzeichnis entwickelt worden, das als „Frühwarnsystem“ zu verstehen sei. „Aus dem Kreis ist dort nur die Gemeinde Neuenkirchen verzeichnet.“ Seit 2014 habe die KVWL auf dieser Basis in ihrem Bereich rund 80 Anfragen bewilligt. „Damit ist es uns gelungen, die jeweilige Versorgungssituation vor Ort zu verbessern“, fügt Pudlo hinzu.

Statistisch mag das alles richtig sein, betont Wallmann. „Aber wenn ein Arzt in den Ruhestand tritt, und es in der Praxis keinen Nachfolger gibt, fühlen sich viele Patienten allein gelassen“, weist er auf ein emotionales Problem hin. Da helfe der Hinweis wenig, dass in der Nachbargemeinde noch ein Arzt vorhanden sei.