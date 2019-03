In dieser „Woche der Ausbildung“ hat sich die Agentur für Arbeit in Rheine, Dutumer Straße 5, komplett der Beratung und Förderung junger Menschen verschrieben. Gleich zwei größere Messen stehen an: Der Nachmittag heute (12. März) ist von 16 bis 18 Uhr mit „Mach was mit Menschen – Öffentlicher Dienst, Gesundheit und Soziales“ überschrieben. Zwölf Aussteller aus dem Münsterland und aus der niedersächsischen Hauptstadt Hannover bieten ihr Fachwissen an. Mit dabei sind: Karrierecenter der Bundeswehr , Kreispolizeibehörde Steinfurt, Bundespolizeiakademie, Eschendorf-Apotheke (Rheine), Berufskolleg Tecklenburger Land (Ibbenbüren), Caritas Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit, Akademie für Gesundheitsberufe, Zentrale Schule für Pflegeberufe, Döpfer Schulen, Josef-Pieper-Schule (alle Rheine), ESTA Bildungswerk (Emsdetten), Berufskolleg Rheine, Agentur für Arbeit Rheine.

Am Donnerstag (14. März) werden die Türen von 16 bis 18 Uhr für die Messe „Mach was Anderes – Freiwilligendienste und Auslandsaufenthalte“ geöffnet. Dann sind es 14 Aussteller aus dem ganzen Bundesgebiet, die verschiedenste Facetten des Themas aufbereiten und für Gespräche bereit sind: Cultural Care Germany GmbH (Berlin), Agentur für Arbeit (Rheine), DRK, TravelWorks, Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (alle Münster), Caritasverband (Rheine), Deutsches Youth for Understanding Komitee e.V (Hamburg), Eine Welt Netz NRW e. V. (Münster), Kreisjugendamt Steinfurt, Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung (Bonn), Freiwillige Soziale Dienste (Münster), TV Jahn-Rheine 1885 e.V., Deutsche UNESCO-Kommission e.V. (Berlin), Verein für internationalen und interkulturellen Austausch (Berlin),

Ob Au Pair-Dienst oder „Work and travel“, freiwilliges ökologisches oder soziales Jahr oder internationaler Jugendaustausch, die Möglichkeiten sind vielfältig und werden in den Räumen der Agentur für Arbeit Rheine vorgestellt, schreiben die Veranstalter. Weitere Infos online.