Ob es um die Einführung eines Nachtbusses geht, die Erhaltung eines Hallenbades oder die Gründung eines Jugendparlamentes – viele Entscheidungen politischer Gremien betreffen Jugendliche und junge Erwachsene unmittelbar. Trotzdem werden viele solcher Beschlüsse ohne sie gefasst. Um jungen Leuten zwischen 16 und 22 Jahren, die in ihrer Gemeinde mitreden, mitentscheiden und mitgestalten wollen, für diese Aufgabe fit zu machen, gibt es die „Provinzhelden“. Die kreisweite Initiative wird mit LEADER- und Kreismitteln gefördert, Projektträger ist das Kreisjugendamt.

Im Verlauf von Regionaltreffen wird über das Projekt informiert, Gleichgesinnte aus dem Ort oder der Nachbargemeinde können sich kennenlernen und erste Projektideen schmieden. Das Kreisjugendamt bietet dazu folgende Termine an: für Interessierte aus Neuenkirchen und Wettringen am Mittwoch (13. März) um 17 Uhr im Jugendzentrum „Mc Fly“ in Neuenkirchen, für junge Erwachsene aus Steinfurt, Metelen, Nordwalde und Greven am 26. März (Dienstag) um 19 Uhr in der Gemeindeverwaltung Nordwalde und am 4. April (Donnerstag) um 19 Uhr für junge Leute aus Hörstel, Lengerich und Ladbergen im Jugendzentrum Lengerich.

Sollte die eigene Kommune nicht in der Auflistung stehen, kann eines der angebotenen Treffen besucht werden, teilen die Veranstalter mit.