23 der 24 Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt unterstützen die Idee, ihre Klärschlämme aus den kommunale Kläranlagen zukünftig zentral über die Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (EGST) entsorgen und vermarkten zu lassen. Weil in Ladbergen eine große Trocknungsanlage gebaut wird, will die Gemeinde dort einen eigenen Weg gehen.

Das Thema war bereits im vergangenen Sommer mit den Bürgermeistern aus dem Kreisgebiet erörtert worden. Probleme hatten sich abgezeichnet, weil die Düngeverordnung verschärft worden ist und die Anlagenbetreiber künftig verpflichtet sind, Phosphor aus den Klärschlämmen zurückzugewinnen.

Insgesamt fallen im Kreisgebiet etwa 35 000 Tonnen Klärschlamm im Jahr an, schilderte EGST-Prokuristin Eva Witthake im Umweltausschuss am Dienstag, um welche Menge es geht. Ziel müsse es sein, so waren sich die Politiker einig, dass Entsorgungssicherheit für die Anlagenbetreiber geschaffen wird. Klärschlämme dürften außerdem nicht länger auf Äckern ausgebracht werden, erklärte Wilfried Grunendahl (CDU) in diesem Zusammenhang.

Die EGST soll nun in weiteren Schritten ermitteln, welche Mengen wo in welcher Qualität anfallen, welche Analysen vorliegen, wie die Transporte verlaufen und welche Verträge bislang mit welchen Verwertern bestehen. Auf der Grundlage dieser Daten sollen dann Konzepte und Vorschläge für ein Entsorgungsmanagement erarbeitet werden. Die Kosten der Klärschlammentsorgung sind weiterhin von den Kommune zu tragen.