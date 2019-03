Der Kreis Steinfurt will die Initiative ergreifen und ein umfassendes Entwicklungskonzept erarbeiten, um den Burgberg in Tecklenburg und sein Umfeld in den nächsten Jahren deutlich aufzuwerten. Der Standort hat aufgrund seiner Lage und Kulturgeschichte für die gesamt Region eine besondere Bedeutung, hat Franz Niederau das Projekt bereits mit der Umgestaltung des Steinfurter Bagnos Anfang der 2000er Jahre verglichen.

Der Kreisbaudezernent informierte die Mitglieder des Umweltausschusses am Dienstagabend über das Vorhaben. Der Verkehrs-, Bau- und Tourismusausschuss wird sich am Dienstag (19. März) mit dem Thema detaillierter beschäftigen. Niederau forderte die Politiker auf, sich zu diesem Projekt zu bekennen. Der Kreis müsse Verantwortung für den Standort übernehmen.

Zurzeit hinterlässt das Areal (ein Großteil der Flächen ist im Eigentum des Kreises) einen eher trostlosen Eindruck. Sowohl vom, als auch aus der Landschaft auf den Burgberg sind die Sichtachsen weitgehend zugewachsen. Die Pflege der Grünanlagen ist auf das Notwendigste beschränkt. Mit dieser Situation geben sich Bürger und Stadt schon seit längerem nicht mehr zufrieden, zumal das alte Hotel Burggraf im Süden durch einen Neubau ersetzt wird. Sowohl der Hotel-Betreiber als auch die dort ansässige Jugendherberge hätten sich bereits wiederholt gewünscht, dass die Aufenthaltsqualität für die Gäste durch ein attraktivere Gestaltung des Bereichs gesteigert wird.

Wie der Kreis berichtet, hat Anfang Februar eine Besprechung mit Vertretern aus der Politik, der Verwaltung, der Freilichtbühne, der Jugendherberge, des Heimatvereins, des Hotelinvestors sowie engagierter Bürger stattgefunden. Alle Beteiligten hätten sich dafür ausgesprochen, dass der Kreis in enger Abstimmung mit der Stadt die Federführung bei den Planungen übernehmen soll.

Einvernehmen habe auch darin bestanden, dass der Kreis ermittelt, welche Förderprogramme (LEADER oder Städtebauförderung) genutzt werden können. Für die Ausarbeitung des Konzepts soll ein Planungsbüro beauftragt werden, das aufgrund des sensiblen Bereichs insbesondere über denkmalpflegerisches Know-how verfügt. Hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang darauf, dass in den vergangenen Jahren am Burgberg bereits einige historische Mauern saniert worden sind und ein Teil der Wege neu gestaltet worden ist. Das sei ein guter Ansatz, auf dem aufgebaut werden könne.

30 000 Euro, die der Kreis der Stadt Tecklenburg bislang überwiesen hat, um die kreiseigenen Flächen dort zu pflegen, sollen einbehalten und in die Erarbeitung des Projekts gesteckt werden. Ende des Jahres könne, so Niederau, dann auch mit einer belastbaren Kostenschätzung gerechnet werden. Auf dieser Grundlage könne dann in die Haushaltsberatungen eingestiegen werden. Wilfried Grunendahl (CDU) signalisierte im Ausschuss bereits grundlegende Bereitschaft seiner Fraktion, das Projekt zu unterstützen: „Das ist ein guter Weg. Den sollten wir gehen.“