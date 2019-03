Mengen und Qualität reichen aus

Die Dürre im Verlauf des vergangenen Hitzesommers 2018 hat zu keiner Zeit zu einer besorgniserregenden Situation bei der Wasserversorgung im Kreis Steinfurt geführt. Zu diesem Ergebnis kommen Dieter Woltring von der Energie- und Wasserversorgung Rheine (EWR) und Johann Knipper vom Wasserversorgungsverband Tecklenburger-Land (WTL). Die beiden Experten waren am Dienstag einer Einladung in den Umweltausschusses des Kreises Steinfurt gefolgt, um einen Bericht zur aktuellen Grundwassersituation in der Region zu geben. Die CDU-Fraktion hatte in einem Schreiben an Landrat Dr. Klaus Effing danach gefragt.

Die Wasserversorger im Kreis Steinfurt hätten ihre Arbeit auch im Sommer 2018 gut gemeistert, war Unions-Fraktionschef Wilfried Grunendahl überzeugt. Gleichwohl: „Die Thematik Grundwasser und Grundwasserstände muss aufgegriffen und aufgearbeitet werden.“

Sowohl Woltring als auch Knipper konnten zweifelnde Mienen beruhigen. Sicherlich seien die Pegel im vergangenen Sommer überall gesunken, seien alle technischen Anlagen stark beansprucht worden und habe das Trockenjahr 2018, so Woltring, für einen echten Stresstest gesorgt. Woltring und Knipper bestätigten unisono: „Die Trinkwasserversorgung war jederzeit gewährleistet.“ Für unüberlegten Aktionismus gebe es trotz der Spitzenverbräuche keinen Anlass. Die Wasserwirtschaftsfachleute belegten anhand von aussagekräftigen Tabellen und Grafiken, dass sich die Grundwasserstände über die Jahre und längere Zeiträume betrachtet immer wieder ausgeglichen hätten. Die Niederschläge der vergangenen Wochen hätten bereits dafür gesorgt, dass sich die Wasserstände nahezu wieder auf das alte Niveau eingependelt hätten.

Anlass dazu, die Hände jetzt in den Schoß zu legen, sahen alle Seiten allerdings nicht. Um unabhängiger von extremen Witterungsverhältnissen zu werden (Woltring und Knipper vermieden es, die Phänomene allein einem Klimawandel zuzuschreiben), sollen zukünftig alternative Anreicherungsmaßnahmen geprüft werden. So seien beispielsweise durchaus Entnahmen aus der Glane, der Ems oder dem Dortmund-Ems-Kanal zu realisieren.

Im Hinblick auf Belastungen des Grundwassers mit Nitrat und Pflanzenschutzmitteln sahen die Wasserversorger bislang keine gravierenden Probleme. Alle Grenzwerte würden eingehalten. Gleichwohl sei man insbesondere mit der Landwirtschaft bemüht, die Einträge in die Böden zu verringern. Die Diskussion um weitere Reinigungsstufen und Filteranlagen, insbesondere im Hinblick auf Belastungen des Wassers mit Medikamentenrückständen und Mikroplastik, werde auf allen Ebenen verfolgt. Man habe die Gütemessungen im Blick.

Was am Ende des Vortrags sowohl die Politiker als auch die Fachleute noch bewegte, waren die Spitzenverbräuche im Juli und August 2018, als die Fördermengen nahezu überall im Kreisgebiet in die Höhe geschossen waren. Mit Beginn des Feierabends hätten die Gartenbesitzer zunächst einmal zum Schlauch gegriffen und ihre Blumen gegossen. „750 Liter Verbrauch in zwei Stunden seien da nix“, wusste Wilfried Grunendahl. Er appellierte an die Bevölkerung, ihr Verhalten zu überdenken und verantwortungsvoll mit dem wertvollen Lebensmittel Wasser umzugehen.