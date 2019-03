Gemeinsam für Europa eintreten

Die Kommunalpolitische Vereinigung, die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU , die Kreis-Frauenunion und die Senioren-Union laden die Öffentlichkeit aus dem ganzen Kreis Steinfurt dazu ein, am Donnerstag (21. März) um 20 Uhr ins Kino nach Burgsteinfurt, Horstmarer Straße, zu kommen. Europa-Abgeordneter Dr. Markus Pieper macht dort „Die Zukunft der Europäischen Union in einem schwierigen internationalen Umfeld“ zum Thema des Abends. Viele zentrale Herausforderungen seien kaum noch über nationalstaatliches Handeln lösbar. Sich denen entgegenzustellen, die an den Grundfesten der Europäischen Einigung rütteln, sei umso wichtiger, schreiben die Veranstalter in ihrer Terminankündigung.

Zur besseren Planbarkeit des Abends wird um Anmeldung bei der CDU-Kreisgeschäftsstelle, ✆ 0 59 71/ 5 00 44, E-Mail an info@cdu -kreis-steinfurt.de, gebeten. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Baumgarten oder am Wilhelmsplatz.