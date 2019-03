Deutlich mehr Kontrollen auf den Höfen

Das Veterinäramt des Kreises Steinfurt hat 2018 deutlich mehr Tierschutz-Kontrollen auf den Bauernhöfen als in den Vorjahren durchgeführt. Das geht aus einer Übersicht hervor, die das Amt dem Ausschuss für Umwelt, Ernährung, Landwirtschaft, Klima- und Naturschutz jetzt vorgelegt hat. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 474 Kontrollen im Einzugsbereich des Amtes durchgeführt, 2016 waren es lediglich 196, im Vorjahr 370.

Zugleich ist die Zahl der relevanten Betriebe im Vergleich zum Vorjahr von 3301 um 314 auf 2987 gesunken. Eine Entwicklung, die Kreisveterinär Dr. Christoph Brundiers insbesondere mit dem anhaltenden Strukturwandel in der Landwirtschaft erklärt.

So sind fast 16 Prozent der Höfe von den Veterinären und ihren Mitarbeitern aufgesucht worden. Das sind fünf Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Im Hinblick darauf, ob beispielsweise der Tierschutz beachtet wird, die Tiere gesund sind, Maßnahmen getroffen werden, den Ausbruch von Seuchen zu verhindern, die Futter- und Arzneimittelsicherheit gegeben ist oder die Bestimmungen der Tierhaltung (ausreichend Platz, Sauberkeit, Licht, Wasser und Beschäftigung) eingehalten werden, sind 1316 Kontrollen durchgeführt und Proben genommen worden. Auf die Anzahl gerechnet, entspricht das gut 41 Prozent (Fünf-Jahres-Durchschnitt: knapp 30 Prozent) aller Betriebe.

Insgesamt wurden 13 gravierende Verstöße festgestellt. Sie können bis zur Einleitung von Strafverfahren geahndet werden. Die Zahl der Beanstandungen sei ungleich höher, erklärte Brundiers zum laufenden Geschäft. Werden Bestimmungen nicht eingehalten, wird eine Frist gesetzt, den Mangel abzustellen. Die Kontrolleure kehren dann noch einmal auf die Höfe zurück, um sich zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist.

Kontrolldichte, -rhythmen und -ablauf hatten in Zusammenhang mit einem TV-Bericht und den schlagzeilenkräftigen Vorwürfen gegen die Familie der CDU-Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden Christina Schulze Föcking, gegen das Tierwohl verstoßen zu haben, im Steinfurter Kreistag für Diskussionen auch noch nach dem Rücktritt Schulze Föckings vom Amt der NRW-Landwirtschaftsministerin gesorgt. Insbesondere die Kreistagsfraktionen von SPD und Grünen hatten darauf gedrängt, dass die Personaldecke des Veterinäramtes verstärkt wird, um mehr Kontrollen durchführen zu können. Dass die durchschnittliche Kontrolldichte nach dem Einbruch in 2016 trotz umfangreicher Vorbereitungen auf einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest überschritten worden ist, erklärt Brundiers vor allem damit, dass in 2018 deutlich weniger Personalausfälle zu beklagen waren und ein Schwerpunkt auf dem Bereich Tierschutz in der Schweinehaltung gelegen hat.

Was die Mitarbeiter-Stärke ausgeht, so ist das Team mittlerweile um eine halbe Tierarzt-Stelle aufgestockt worden. Außerdem sind 1,5 Stellen für Veterinärassistenten geschaffen worden. Deren Ausbildung läuft noch bis Juni. Dann können auch sie für die Kontrollen eingesetzt werden. Die Ausschussmitglieder begrüßten diese Entwicklung.