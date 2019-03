Wenn nichts anderes mehr hilft, muss der Betrieb auch schon mal vorübergehend geschlossen werden. Das kommt, so Dr. Christoph Brundiers , bei den lebensmittelverarbeitenden Unternehmen im Kreis Steinfurt allerdings nur selten vor, wenn gegen die strengen Auflagen verstoßen wird. Der Leiter des Kreisveterinäramtes hat dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft nicht nur die Ergebnisse der Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe (s. nebenstehenden Bericht), sondern auch die der Lebensmittelüberwachung für das Jahr 2017 vorgelegt.

3173 Betriebe aus dem Kreis Steinfurt sind in NRW als „statisch relevant“ gelistet. 2226 Kontrollen wurden im Kreis durchgeführt, 2316 Proben gezogen. Damit ist das vom Land vorgegeben Soll zu fast 100 beziehungsweise 95 % (NRW-Durchschnitt: 69,2 beziehungsweise 94 %) erfüllt worden. 150-mal, so zeigt die Tabelle auf, waren gebührenpflichtige Nachkontrollen notwendig. Immer dann, wenn es entsprechende Hinweise gab, haben die Kontrolleure „anlassbezogen“ auf der Matte gestanden. Das war 623-mal der Fall, so dass die Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung unterm Strich mit fast 3000 Kontrollen in 2017 beschäftigt waren. Seiner Pflichtaufgabe, so heißt es in dem Bericht abschließend, sei das Amt aufgrund dieser Ergebnisse voll nachgekommen.