Der Brexit und das Erstarken der rechtsnationalen Parteien in ganz Europa würden, so Remmel , deutlich machen, dass seine Partei besonders gefragt sei, sich aktiv für ein soziales und solidarisches Europa einzusetzen. „Europa ist für uns eine Erfolgsgeschichte, die wir noch besser machen können und wollen”, wird Remmel in einem Pressebericht der Kreis-Grünen zitiert.

Dort heißt es weiter, dass die Europäische Kommission nach Auffassung des Politikers einige grüne Kernthemen wie die Ausweisung europaweiter Naturschutzgebiete, die Wasserrahmenrichtlinie für einen besseren Gewässerschutz und die europäische Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht habe. Auch in den Bereichen Luft, Chemikalien und Abfall seien EU-Richtlinien erlassen worden, die den Rahmen für die nationale Umweltgesetzgebung bilden.

„Doch wir wollen noch viel mehr erreichen”, nannte Remmel einen europaweiten Ausstieg aus Kohle- und Atomstrom, eine wirksame CO-Bepreisung, ökologische Kriterien für die Agrarpolitik und das Verbot von Glyphosat und giftigen Pestiziden weitere politische Ziele seiner Partei.

„Mit Blick auf die Dringlichkeit beim Klimaschutz, die sich auch durch die Schülerproteste zeigt, wollen wir im Kreis Steinfurt ein Zeichen setzen”, hat das Sprecherduo der Kreis-Grünen Ines Brehe und Dr. Michael Kösters-Kraft zu Remmels Ausführungen angefügt.