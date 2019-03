Aufklärung ist unerlässlich

Die Jäger im Kreis Steinfurt wollen ihrer Verantwortung für Wild und Wald, Natur- und Umweltschutz weiterhin nach Kräften nachkommen. Eine Zusammenarbeit auf den verschiedensten Ebenen sei unerlässlich, hat Dr. Joachim Schnieders , Vorsitzender der Kreisjägerschaft Steinfurt-Tecklenburg Steinfurt, die rund 3000 Mitglieder der 25 Hegeringe während des Kreisjägertages aufgerufen, Netzwerke aufzubauen und zu pflegen, die sich der Waidgerechtigkeit verpflichtet fühlen. Die Jäger würden sich weiterhin vieler Themen annehmen – aber nicht alleine. Auch Landwirtschaft und öffentliche Behörden müssten ihre Beiträge leisten. Jeder, so Schnieders weiter, sei gefragt, die öffentliche Wahrnehmung des Verbandes zu verbessern und in eine ideologiefreie Richtung zu lenken. Sein Appell: „Tue Gutes und rede darüber!“ Jäger seien mehr als das, auf das man sie mancherorts reduzieren würde. Die Öffentlichkeit müsse aufgeklärt werden „was wir eigentlich tun, als Jäger“.

Foto: Drunkenmölle

Erneut war Hövels Festhalle in Saerbeck am Freitag sehr gut besucht. Landrat Dr. Klaus Effing und CDU-Europaabgeordneter Dr. Markus Pieper betonten die Bedeutung, die der Verband für den Erhalt der Artenvielfalt und der Naturlandschaft habe. Wie Schnieders dankten beide ausdrücklich MdL Christina Schulze Föcking (sie musste ihre Teilnahme an diesem Abend erkrankt absagen) für ihren Einsatz, das Landesjagdgesetz zu reformieren. Die Novellierung habe das Vertrauen in die Jägerschaft wieder gestärkt. Endlich sei die Zeit der Gängelei vorbei. Schnieders betonte in diesem Zusammenhang, wie wichtig ein starker Landesverband sei. Der Kampf um den Erhalt der Rechtssicherheit sei noch lange nicht zu Ende.

Foto: Drunkenmölle

Der Vorsitzende war dann an der Reihe, seinen ersten Bericht als Nachfolger von Josef-Daniel Jasper abzugeben, der das Amt 2018 niedergelegt hatte. Erstes Thema: die Afrikanische Schweinepest (ASP). Sie rückt nach dem ersten Ausbruch in Belgien immer bedrohlicher in grenznahe Regionen vor. Zusammen mit dem LANUV, dem Ministerium, den beteiligten Ämtern, dem WLV und dem Krisenstab der Kreisverwaltung sitze die Jägerschaft am „Runden Tisch ASP“, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. Schnieders: „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst.“

Zweites Thema: Der anhaltende Rückgang des Niederwildes. Schnieders verwies hier unter anderem auf ein Feldvogelprojekt, das in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer durchgeführt wird. Der Vorsitzende erklärte dazu, dass man sich den Zielen sowohl als Naturnutzer als auch -schützer in hohem Maße verpflichtet fühle, da der Rückgang der bodenbrütenden Arten eng in Zusammenhang mit dem Rückgang des Niederwildes stehe. Man müsse dazu kommen, ein Prädatorenmanagement zu betreiben, um die durch die Biotopaufwertung unter hohem Druck der Beutegreifer stehenden Flächen zu schützen. Zum anderen sollten bestehende Flächen (Blüh- und Ackerrandstreifen) aufgewertet werden.

Schließlich ging Schnieders auf die Nachwuchsförderung und darauf ein, dass die Jungjägerausbildung der Kreisjägerschaft eingestellt werden musste. Immer mehr Interessenten seien zu den Schulungen ins benachbarten Niedersachsen genutzt, wo deutlich bessere Rahmenbedingungen für die Ausbildung bestünden. Aus diesem Grund unterstütze die Jägerschaft die etablierten Jagdschulen im Kreis von Guido Horstmann sowie die Jagdschule Hohe Heide. Die Zusammenarbeit soll intensiviert werden.

Schnieders informierte schließlich darüber, dass der Neubau des Schießstandes des SSC Schale voraussichtlich Ende 2019 von den Mitgliedern genutzt werden kann. Außerdem soll das Willi-Hellermann-Museum in Ibbenbüren nach dem Tod seines Gründers belebt und einem größerem Besucherkreis zugänglich gemacht werden.

Mit dem Ehrungen, Kassenbericht, der Entlastung des Vorstandes und den Ergebnissen der Kreisgehörnschau ging der formale Teil der Versammlung zu Ende. Mit dem gemütlichen Jägerabend klang das Treffen in Saerbeck aus,