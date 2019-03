Das war zu erwarten: Jürgen Coße ist im Verlauf des SPD-Kreisparteitages in Rheine mit einer großen Mehrheit wiedergewählt worden. „Ich bedanke mich für das ausgesprochene Vertrauen“, erklärte Coße nach der Wahl. Und weiter: „Ich freue mich darauf, mit einem engagierten Vorstandsteam zu arbeiten und auf den politischen Austausch innerhalb und außerhalb der Partei.“ Coße ist darüber hinaus am Samstag in Duisburg neuer stellvertretender Vorsitzender des NRW-Landesparteirates als Nachfolger von Andrea Arcais geworden. Der Landesparteirat ist das höchste beschlussfassende Gremium der NRW-SPD zwischen den Parteitagen. Coße konnte aufgrund der Terminüberschneidung mit dem Kreisparteitag nicht selber an der Abstimmung teilnehmen, freute sich jedoch sehr, dass er auch dort ein gutes Ergebnis erzielt hat.

Im Kreis Steinfurt werden sich die Sozialdemokraten jetzt auf die Europawahl vorbereiten. Sie wollen, wie Coße erklärte, mit den Bürgern über ihre Ideen für ein sozialeres Europa ins Gespräch kommen.

Das zweite große Projekt der neu gewählten Führungsriege soll dann die Vorbereitung der Kommunalwahlen im September 2020 sein.

Auf Einladung der Kreis-SPD war Matthias Löb in den TaT-Themenpark nach Rheine gekommen. Auch der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) stimmte die Delegierten aus den Ortsverbänden ebenfalls auf die bevorstehende Europawahl ein.

Matthias Löb Foto: hermann willers

Neben europa- sind aber auch kommunalpolitische Themen während der Tagung erörtert worden. So wurde über die Einführung kostenloser Parkplätze im gesamten Kreis für Inhaber einer Ehrenamtskarte und über Maßnahmen zur Einhaltung des Flächentarifvertrages für alle Unternehmen innerhalb einer Branche, über Gleichstellungsthemen und organisationspolitische Anträge diskutiert.