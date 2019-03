Mit der Umstellung auf die Sommerzeit am 30. März beginnt auch im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel eine neue Zeitrechnung. Fortan wird immer im Sommerhalbjahr die Freifläche rund um das Kloster als Plattform für temporäre Kunstinterventionen genutzt. „Gravenhorster SAISONALE * temporäre Kloster.Garten.Kunst“ lautet der Titel dieser neuen Veranstaltungs- und Inszenierungsreihe, die am 30. März (Samstag) um 17 Uhr eröffnet wird.

Kulturjournalist Stefan Keim moderiert und führt im Gespräch mit den Kuratorinnen An Seebach und Berit Gerd Andersen in dieses neue Format ein, für das es auch finanzielle Unterstützung durch das NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft gibt.

Am 30. März wird die stellvertretende Landrätin Elisabeth Veldhues die Gäste begrüßen. Nach der Einführung nimmt die Marching Band „Schwarz-Rot Atemgold 09“ das Publikum mit auf einen audiovisuellen Rundgang und macht Station unter anderem bei den diesjährigen Projektstipendiaten KunstKommunikation (wir berichteten).

Gegen 18.30 Uhr steht dann unter anderem ein interaktives Picknick mit „O.T. (Gravenhorster Blatt), Hörstel 2015“ von An Seebach auf dem Programm. Hingewiesen wird außerdem auf die historische Präsentation „Sommerfrische Gravenhorst“ aus der Reihe „Geschichte hinterm Giebel“. Dazu trägt Dr. Uta C. Schmidt im kleinen Saal bereits um 16 Uhr vor.