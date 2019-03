Kreistag vor wichtigen Personalentscheidungen

Der Kreistag wird sich am 8. April (Montag) mit der Besetzung von zwei Spitzenämtern innerhalb der Steinfurter Kreisverwaltung beschäftigen. Auf der Tagesordnung steht sowohl die Wiederwahl von Kreisdirektor Dr. Martin Sommer als auch die Nachfolge von Kreisbaudezernent Franz Niederau, der Mitte des Jahres in den Ruhestand verabschiedet wird.

Sommer war 2011 als Nachfolger von Dr. Wolfgang Ballke bestellt worden. Zuvor war der heute 54-Jährige zehn Jahre als Dezernent für Finanzen, Recht und Ordnung im Kreishaus beschäftigt. 2015 war Sommer noch als „logischer Kandidat“ für die Nachfolge von Landrat Thomas Kubendorff gehandelt worden. Der hatte überraschend auf eine erneute Kandidatur für dieses Spitzenamt verzichtet. Nach „reiflicher Überlegung“ entschied sich Sommer allerdings dafür, im Amt des Kreisdirektors zu bleiben.

Die achtjährige Amtsperiode des Kreisdirektors läuft jetzt ab. Im Gegensatz zu seiner ersten Wahl, bei der der Altenberger gegen 17 Bewerber antreten musste, schließt das Verfahren eine erneute Ausschreibung aus: Kommunale Wahlbeamte sind verpflichtet, ihre erste und zweite Wiederwahl anzunehmen. Landrat Dr. Klaus Effing wird dem Kreistag seinen Vorschlag unterbreiten. Die Wiederwahl gilt in Beobachterkreisen als formaler Akt. Martin Sommer selber geht ebenfalls davon aus, dass ihm erneut das Vertrauen geschenkt wird: „Ich denke, dass fachlich bislang alles im grünen Bereich war.“

Anders sieht es in der Nachfolgeregelung für Franz Niederau aus. Seit Februar 1994 ist er beim Kreis Steinfurt als Leiter des Bau- und Umweltdezernates beschäftigt. Im Mai wird er 67 Jahre alt und hat dann sein Pensionsalter bereits um eineinhalb Jahre verlängert.

Niederaus Stelle war Ende vergangenen Jahres öffentlich ausgeschrieben worden. Insgesamt zehn Bewerbungen (acht Männer, zwei Frauen) waren daraufhin eingegangen. Nach Angaben der Pressestelle der Kreisverwaltung haben fünf Bewerber die Anforderungen erfüllt, die dazu befähigen, den Höheren bautechnischen Dienst leisten zu können. Ein Bewerber hat sich zurückgezogen, so dass vier Kandidaten eingeladen waren, sich persönlich vorzustellen. Einen Eindruck von den Kandidaten haben sich die Politiker in der jüngsten Sitzung des Personal- und Gleichstellungsausschusses verschafft. Die Fraktionen haben sich allerdings bislang nicht in die Karten schauen lassen, ob sie bereits einen Favoriten haben. „Wir sondieren noch“, war allerorten zu vernehmen. Die Entscheidung soll in Ruhe (auch über Parteigrenzen hinweg) abgewägt werden.

Das Prozedere sieht vor, dass der Landrat zunächst einen Vorschlag machen und versuchen wird, Einvernehmen mit dem Kreistag zu erzielen. Klappt das nicht, muss der Behördenleiter seinen Vorschlag noch einmal überdenken. Dieser wiederum kann aber letztlich nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Kreistages abgelehnt werden.