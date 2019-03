Jugendliche und junge Erwachsene, die das kulturelle Leben im Kreis Steinfurt aktiv mitgestalten, dürfen auch in diesem Jahr auf eine Förderung durch die Kreissparkasse Steinfurt und den Kreis Steinfurt hoffen – vorausgesetzt sie werden für den „Sparkassen Nachwuchspreis Kultur im Kreis Steinfurt“ empfohlen. Vereine, kulturelle Einrichtungen sowie Bürger können ihre Vorschläge für den Wettbewerb bis zum 18. April (Donnerstag) in den Rathäusern der 24 Städte und Gemeinden oder beim Kulturamt des Kreises einreichen. Der Preis ist mit 200 Euro dotiert..

Vorgeschlagen werden können alle Akteure (bis 27 Jahre) aus den Bereichen Musik, bildende Kunst, Literatur, Tanz, Theater oder wer sich in der kulturellen Nachwuchsförderung von Kindern und Jugendlichen im Kreis Steinfurt engagiert. Ein weiteres Kriterium ist das fortlaufende Engagement in der Kultur. Die Vorschläge bleiben über einen Zeitraum von zwei Jahren im Bewerbungsverfahren um den Nachwuchspreis. Ziel ist es, die künstlerische Qualität und kulturelle Vielfalt des Nachwuchses gleichermaßen zu würdigen und ihn in der Fortführung und Ausübung der künstlerischen Tätigkeit zu unterstützen.