14 981 Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien im Kreis Steinfurt haben im vergangenen Jahr Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten. Insgesamt sind 4,9 Mio. Euro für sie ausgegeben worden, 300 000 Euro mehr als in 2017. Das geht aus einer Bilanz hervor, die das Jobcenter Kreis Steinfurt jetzt gezogen hat.

Zu den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets zählen Schul- und Kindergartenausflüge, Klassenfahrten, die Schülerbeförderung, Nachhilfe und die Möglichkeit, mittags mit einem Essen verpflegt zu werden. Außerdem eröffnet das Bildungs- und Teilhabepaket Kindern und Jugendlichen die Chance, ein Musikinstrument zu erlernen, Schwimmkurse zu belegen, Mitglied in einem Sportverein zu werden und an Freizeiten teilzunehmen. Der Besuch von VHS-Kursen oder anderer Aktivitäten kultureller Bildung gehört ebenfalls zum Leistungspaket.

Insgesamt hat das Jobcenter 2018 32 561 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bewilligt. „Die meisten Kinder und Jugendliche, nämlich 11 168, bekamen Mittel für die Anschaffung von Schulmaterialien“, so Thomas Ostholthoff, Vorstand des Jobcenters. Rund 8400 Kinder und Jugendliche haben Zuschüsse für die Mittagsverpflegung erhalten, gut 3900 Unterstützungsleistungen für Klassenfahrten und Ausflüge in Anspruch genommen. Neun Prozent mehr Mädchen und Jungen als im Vorjahr, darauf weist das Jobcenter außerdem hin, haben von Leistungen zur Lernförderung profitiert. Insgesamt 2074 Schüler konnten Nachhilfeangebote nutzen. Die Kosten hierfür in 2018: 1,3 Mio. Euro.

„Mit den Leistungen können wir Perspektiven eröffnen“, so Florian Dudek , Sachgebietsleiter Haushalt, Unterhalt, Bildungspaket. Es profitierten Kinder, die aufgrund der häufig familiär angespannten finanziellen Situation ansonsten im Abseits stünden. Dank der gezielten Unterstützung könnten sie aber aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben, somit trage das Leistungspaket zu mehr Chancengerechtigkeit bei.