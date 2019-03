Von Herzsport bis Wassergymnastik – die Angebote der Reha-Sportgemeinschaft (RSG) sind vielfältig und alle darauf ausgerichtet, die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer abgestimmt auf die jeweilige körperliche Verfassung zu halten und zu verbessern. 409 Männer und 287 Frauen werden zurzeit von 22 Übungsleitern und 31 Ärzten an zehn Standorten im Kreis Steinfurt betreut, haben RSG-Vorsitzender Hermann Henke und Geschäftsführerin und Sportwartin Carla Mewald auf der Jahreshauptversammlung der Gemeinschaft in Emsdetten jetzt Bilanz gezogen. Besonders erfreulich für die Entwicklung: Es konnten neue Übungsleiterinnen und Ärzte gewonnen werden. Bedauert wurde, dass es immer noch keine Entscheidung gibt, ausgebildete Rettungsassistenten für die Betreuung der Mitglieder einzusetzen. Wartelisten in den Herzsportgruppen seien dennoch größtenteils abgebaut worden. Übungsleiter hätten sich weitergebildet. Und in verschiedenen Gruppen seien neue Geräte angeschafft worden, um ein noch attraktiveres und abwechslungsreicheres Sportprogramm zu schaffen.

„Die Koffer der Notfallausrüstungen werden in den Sommerferien sorgfältig gewartet“, fügte Mewald an, dass der Verein über 15 Defibrillatoren verfügt.

Dass die Mitglieder mit der Arbeit ihres Vorstandes zufrieden sind, spiegelt sich darin wider, dass der stellvertretende Vorsitzenden Thorsten Andexel, Schriftführerin Monika Beulker, Geschäftsführerin Carla Mewald und die Kassenprüfer Edmund Bein und Simon Schumski in ihren Ämtern bestätigt worden sind.