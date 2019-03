Als eine „außerordentlich bedauerliche Entwicklung“ haben durch die Bank alle Fraktionen im Kreisausschuss das sich abzeichnende Aus der Show „Sportissimo“ und der damit verbundenen Sportlerehrung des Kreises Steinfurt bezeichnet (wir berichteten). „Wir müssen uns überlegen, in welcher Form wir das fortsetzen“, erklärte Dr. Klaus Effing am Dienstagabend zu Beginn der Sitzung im Kreishaus. Der Kreis sei in Gesprächen und werde Vorschläge unterbreiten.

Effing hielt sich bedeckt. Der Landrat verwies auf die für kommenden Dienstag angekündigte Pressekonferenz in Emsdetten. Dort wird der örtliche Stadtsportverband als Veranstalter der Sportshow Stellung zu dem Thema beziehen und darlegen, warum das finanzielle Risiko für eine Fortsetzung von „Sportissimo“ womöglich zu groß geworden ist.

Aus den Kommentaren der Kreistagsfraktionen ließ sich ablesen, dass auch sie die Nachricht, dass „Sportissimo“ auf der Kippe steht, aus heiterem Himmel getroffen hat. Dabei war der finanzielle Zuschuss des Kreises ja gerade erst noch erhöht worden. „Vielleicht“, so suchte Christoph Borgert (CDU), Vorsitzender des Schul-, Kultur- und Sportausschusses nach einer Erklärung, „ist das Ehrenamt etwas mit der Vorbereitung überfordert.“ Man solle „auf jeden Fall noch einen Aufschlag wagen“, betonte Borgert die Bedeutung, die die Veranstaltung bislang für die Würdigung herausragender Leistungen von Sportlern im Kreis Steinfurt gehabt habe.

Borgerts Vorschlag, über Kloster Gravenhorst als Veranstaltungsort nachzudenken, fand SPD-Fraktionschef Jürgen Coße durchaus überlegenswert. „Gravenhorst, ja. Aber wer richtet die Veranstaltung dort aus?“, fragte Christoph Boll in die Runde. „Das ist schwer zu organisieren“, pflichtete Hans-Jürgen Streich (FDP) dem UWG-Vertreter bei und preschte vor: „Ibbenbüren wäre bereit. Dort gibt es offene Ohren.“

Elke Schuchtmann-Fehmer (Grüne) hoffte auf größeren In-Put von außen und darauf, dass ein von der Verwaltung vorgeschlagener Runde Tisch Ideen bringt. „Wir hoffen auf kreative Lösungen“, erklärte Effing abschließend.