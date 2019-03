Während der Mitgliederversammlung des Kreissportbundes ( KSB ) in Saerbeck sind 18 Einsatzstellen für ein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) ausgezeichnet worden. Julian Lagemann , Vorsitzender der Sportjugend, hat die Vorteile für alle Beteiligten betont: „Diese Vereine haben in diesem Jahr mindestens einen Freiwilligendienstler, der an 39 Stunden pro Woche den Verein unterstützt. Für die jungen Menschen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der persönlichen Fortbildung zwischen Schule und weiterer Ausbildung.“

Im weiteren Verlauf des Abends ist das KSB-Präsidium insbesondere auf den neu gefassten „Pakt für den Sport“ zwischen dem Kreis Steinfurt und dem KSB eingegangen. Zusammen mit Christoph Borgert, Vorsitzender des Schul-, Kultur- und Sportausschusses, und Sonja Bruns, Leierin des Amtes für Schule, Kultur und Sport des Kreises Steinfurt, haben Lagemann, Max Gehrke und Stefan Kipp, Präsident beziehungsweise Vorstand des KSB, die Auswirkungen für die Vereine erläutert. Gemeinsam habe man es geschafft, das Ehrenamt aufzuwerten, so Borgert. Bruns fügte an, dass die Vereine mit einem erhöhten Zuschuss rechnen können. Gehrke bedankte sich bei Politik und Verwaltung für den konstruktiven Gestaltungsprozess.

Der weitere Tagesordnung konnte dann zügig abgearbeitet werden. Jahresabschluss 2018 und Haushaltsplan 2019 wurden einstimmig verabschiedet. Kipp wies zum Abschluss auf die Zuschussmöglichkeiten im Jahr 2019 und insbesondere auf die damit verknüpften Antragsfristen hin.