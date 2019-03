Gesundheitsvorsorge und -versorgung auf dem Land zu gewährleisten, das ist eine der ganz großen aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Auch das Projekt „münster.land.leben“ der FH Münster – das größte Projekt in der Geschichte der Hochschule – beschäftigt sich mit dieser Thematik. Mehr als 75 Partner, darunter auch aus dem Kreis Steinfurt sind daran beteiligt. In insgesamt 13 Teilprojekten arbeiten sie seit fünf Jahren an Lösungen, um das Problem in den ländlichen Regionen des Münsterlands an der Wurzel zu packen. Am Mittwoch (3. April) werden von 14 bis 18 Uhr im Hörsaal 052 und im Foyer des Fachbereichs Design auf dem Leonardo-Campus in Münster erste Ergebnisse vorgestellt. Die Veranstaltung bietet allen, die sich für die Gesundheitsversorgung und -vorsorge sowie Teilhabe und Wohlbefinden speziell auf dem Land interessieren, die Gelegenheit zum Austausch. Unter anderem gibt es ein Podiumsgespräch über „Gesundheit als Entwicklungsfaktor im Münsterland“ sowie einen „Markt der Möglichkeiten“, der weitere Einblicke in die Projektarbeit geben soll. Zu sehen ist auch der maßstabsgetreue Nachbau des „mobilen Innovationstrailers“ durch Studierende des Fachbereichs Design. Die Idee hinter diesem Teilprojekt: einen Sattelanhänger der Schmitz Cargobull AG aus Altenberge zu einer Ausstellungsfläche umzubauen und ihn als Begegnungs- und Kommunikationsplattform zu nutzen.

Anmeldungen sind am heutigen Freitag (29. März) noch online möglich.