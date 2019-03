Als Wertschätzung für das Ehrenamt sollen 100 sogenannte FunTickets als Jahres-Abos an Inhaber der Jugendleitercard (JuLeiCa) verteilt werden, so dass sie ein Jahr dass gesamte ÖPNV-Netz Münsterland kostenfrei nutzen können. Der Kreisjugendring Steinfurt hatte diese Idee initiiert. Die Politiker haben jetzt auf Antrag der CDU-Fraktion grünes Licht im Ausschuss für Verkehr, Wirtschaft, Bauen, Energie, Tourismus und Demografie gegeben. Nun muss noch der Kreistag am 8. April zustimmen (wir berichteten).

Bewerben kann sich aber bereits (und nur noch bis zum 14. April) jeder Inhaber einer JuLeiCa, der oder die nicht älter als 20 Jahre alt ist, auf der Internetseite des Kreisjugendringes.