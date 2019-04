„Unser Europa: menschenwürdig-sozial-gerecht-nachhaltig“ – so lautete das Motto des Bezirkstages der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Nordmünsterland. Zu Beginn des Bezirkstages begrüßte die Bezirksvorsitzende Sigrid Audick (Recke) neben den 81 Delegierten aus den 27 KAB-Ortsvereinen auch die Gäste Bürgermeister Franz Möllering (Neuenkirchen), DGB-Regionalgeschäftsführer Winfried Lange , den Vertreter der Partei Bündnis90/Grüne Dr. Kösters-Kraft sowie die KAB-Diözesanvorsitzende Brigitte Lehmann.

Herausforderungen

MdEP Dennis Radtke hatte kurzfristig abgesagt, KAB-Regionalsekretär Josef Mersch übernahm die Einführung in das „Europa“-Thema, heißt es in einer Pressemitteilung der KAB. In seinen Ausführungen wies Mersch auf die künftigen Herausforderungen für die europäische Politik hin, die sich aus der Gestaltung des digitalen und ökologischen Wandels in einer global vernetzten Welt für Gesellschaft und Arbeitswelt ergebe. „Dabei spielt eine gemeinsame europäische Sozialpolitik ein Stiefmütterchen-Dasein“, so Mersch. Der Regionalsekretär forderte den Aufbau einer europäischen Beschäftigungs- und Sozialpolitik zur Teilhabe aller Europäer am Einigungsprozess. Er stellte die KAB-Forderungen zur künftigen Gestaltung der Arbeit, die menschenwürdig, nachhaltig und mitbestimmt sein müssen, vor. Mit klaren Worten erteilte er allen rechtspopulistischen und antieuropäischen Parteien eine klare Absage. Mersch beendete seine Ausführungen mit einem Zitat von Papst Franziskus: „Die Stunde ist gekommen, gemeinsam ein Europa aufzubauen, das sich nicht um die Wirtschaft dreht, sondern um die Heiligkeit der menschlichen Person, der unveräußerlichen Werte.“ In einem Wahlaufruf spiegeln sich diese Forderungen wider, den die Delegierten anschließend einstimmig verabschiedeten. „Darum rufen wir auf: Wer Demokratie will, muss Demokraten wählen“, heißt es dort

„ Wer Demokratie will, muss Demokraten wählen. Wer Demokratie will, muss Demokraten wählen. “ Forderung der KAB zur Europawahl

.

Der zweite Teil der Delegiertenkonferenz beschäftigt sich mit den verbandlichen Regularien. Bezirksvorsitzende Audick legte einen umfangreichen Tätigkeitsbericht des Bezirksvorstandes vor, Regionalsekretär Mersch erläuterte den Haushalt, der durch die Kassenprüfer Korte (Greven) und Höffker (Nordwalde) geprüft worden war. Dem Antrag auf Entlastung des Vorstandes wurde genehmigt.

Abschied

Schließlich wurde der langjährige stellvertretende Bezirksvorsitzende Paul Janocha (Ochtrup) verabschiedet. Nach 20-jähriger Tätigkeit mit vielfältigem Engagement auch auf Diözesan- und Bundesverbandsebene kandidierte Janocha nicht erneut für das Vorstandsamt. „Du hast mit deinem Engagement, deinen Ideen und auch kritischen Fragen die KAB aktiv mitgestaltet. Dafür sagen wir Dir heute „Danke“, so Audick bei ihrer Laudatio.