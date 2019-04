Konstruktive Zusammenarbeit

„Es war mir klar, dass ich kein einstimmiges Ergebnis erzielen werde“, sagte Sommer nach seiner Wahl, wohlwissend, dass seine klare Art nicht immer auf Zustimmung stößt. „Aber es ist ein ehrliches Ergebnis. Ich bin wie ich bin, und ich bleibe wie ich bin.“ Sommer versprach allen eine offene, faire und konstruktive Zusammenarbeit.

Neue erste stellvertretende Landrätin des Landrats Klaus Effing (r.) ist Gisela Kösters, dritter Stellvertreter Karl Köster Foto: Marion Fenner

Für Kreisbaudezernent Franz Niederau war es die letzte Kreistagssitzung. Er wird am 4. Juli im Kunsthaus Kloster Gravenhorst offiziell verabschiedet. Am 1. Juli geht er in den Ruhestand. Carsten Rehers wird sein Nachfolger als Bau- und Umweltdezernent des Kreises. Der Kreistag ist damit dem Vorschlag von Landrat Dr. Klaus Effing in nichtöffentlicher Sitzung gefolgt. Der Ibbenbürener Rehers wechselt vom Kreis Warendorf, wo er seit Juli 2016 ebenfalls als Bau- und Umweltdezernent tätig war, teilt die Pressestelle des Kreises Steinfurt mit. Vorher hatte der zweifache Vater dort seit Oktober 2007 das Amt für Umweltschutz geleitet.

Rehers war von insgesamt zehn Bewerbern favorisiert worden. Im Personal- und Gleichstellungsausschuss Mitte März hatten sich vier Bewerber vorgestellt.

Carsten Rehers ( r.) wird Nachfolger von Dr. Franz Niederau als Bau- und Umweltdezernent. Mit im Bild Landrat Dr. Klaus Effing. Foto: Kreis Steinfurt

Effing nutzte zuvor die Gelegenheit, an einige wichtige „Meilensteine“ der Arbeit von Niederau zu erinnern. Er habe stets eine große Leidenschaft für das Planen, Sanieren und Bauen gehabt. Zu seinen Projekten gehörten der Westflügel des Kreishauses, die Feuerwehrtechnische Zentrale, das Projekt Burgberg Tecklenburg oder auch der Neubau des Südflügels am Kreishaus, die Sanierung des Berufskollegs in Ibbenbüren sowie die Sanierung der Technischen Schule in Steinfurt.

Beruflicher Output

In Niederaus Zeit, der 25 Jahre im Amt war, gehörte auch die baurechtliche Genehmigung des Factory Outlets in Ochtrup. Effing erwähnte außerdem den Kuratoriumsvorsitz Niederaus in der Naturschutzstiftung. Dazu sei der scheidende Dezernent ein ausgewiesener Fachmann im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs. Zusätzlich hatte Niederau die Geschäftsführung der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt inne. „Lieber Herr Niederau, Ihr beruflicher Output kann sich wahrlich sehen lassen“, sagte Effing anerkennend.

Weil der erste stellvertretende Landrat Bernhard Hembrock Anfang März verstorben ist, musste auch dieses Amt neu besetzt werden ist. Zur ersten stellvertretender Landrätin wählten die Kreistagsmitglieder Gisela Kösters (CDU) und in das Amt des dritten Stellvertreters, das damit frei geworden war, Karl Köster (CDU).