Wo bin ich hier gelandet?“, fragt sich Gesicht von Endrik Thier . Der Neuzugang der Klinikclowns im Kreis Steinfurt war zum ersten Mal bei einer der externen Fortbildungen, die die Clowns einmal jährlich absolvieren – in diesem Jahr bei Hilde Cromheecke in Hamm. Es geht in der Fortbildung „Fooling“ (eng. Fool: Narr) darum, zu fühlen, was gerade in einem ist, und das durch Gesicht und Körper zu zeigen. Gar nicht so leicht – und gerade zu Beginn einer Klinikclown-Karriere sehr verwirrend.

Intensiver Ausdruck

Dabei zeigt sich einmal mehr, dass es bei den Klinikclowns nicht darum geht, irgendwelche Szenen zu spielen, die die Lachmuskeln reizen. „Stellt es nicht dar, seid es“ – immer wieder ermutigte Cromheecke die Teilnehmer zu intensivem Ausdruck. „The Fool“, der Narr, ist keine Spielfigur, sondern ein Bündel von Eigenschaften: offen, eins mit sich selbst, bereit fürs Extreme, spontan, präsent, humorvoll, geistig unabhängig. Provokant und witzig spiegelt er die menschlichen Verhaltensweisen und Emotionen wider– genau richtig, wenn es darum geht, kranke, alte oder demente Menschen aus ihrer Starre zu lösen, und damit äußerst wertvoll für die tägliche Arbeit der Klinikclowns.