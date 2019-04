Hausärzte fürs Landleben begeistern

Hausärzte fehlen im ländlichen Raum – und Nachwuchs ist nicht in Sicht. Auch Lösungen für dieses Problem nicht. Die FDP-Fraktion beantragte am Mittwoch im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Integration und Bevölkerungsschutz die Beratungen über die Schaffung einer Projektgruppe zur Ansiedlung von Hausärzten wieder aufzunehmen. Dr. Ekkehard Grützner erläuterte den Ausschussmitgliedern seine Beweggründe. Ihm sei es wichtig, vielleicht neue Ideen zu finden, wie es doch noch möglich werden könnte, die ärztliche Versorgung im Kreis wieder zu verbessern und Hausärzte für das Landleben zu begeistern. Es müssten neue Wege gegangen werden.

Drei Bewerbungen

Der Gesundheitslotse des Kreises, Ulrich Wallmann , stellte die derzeitige Situation ausführlich vor. 518 Ärzte seien im vergangenen Jahr in NRW in den Ruhestand gegangen, dagegen nur 255 neue Facharztzulassungen für Allgemeinmediziner ausgesprochen worden. Eine Trendwende sei nicht in Sicht, so Wallmann. Auch auf die vier Stipendiumplätze mit der Verpflichtung, sich anschließend im Kreis Steinfurt niederzulassen, habe es drei Bewerbungen gegeben. Zudem haben Befragungen ergeben, dass sich nur rund vier Prozent der Studierenden vorstellen könnten, in einer Einzelpraxis arbeiten zu wollen. Verschiedene Förderprogramme oder zusätzliche Leistungen lockten ebenfalls keine Ärzte in die ländlichen Gegenden, erklärte Wallmann.

„Wenn du nicht mehr weiter weist, gründe einen Arbeitskreis“, lautet ein geflügeltes Wort. Projektgruppen und Arbeitskreisen wird oft nachgesagt, nur über ein Problem zu reden und keine Ergebnisse zu liefern. Diese Befürchtung teilte zumindest Franziska Ruwe von der CDU: „Wir brauchen keine neue Projektgruppe, wir brauchen Menschen.“ Dem Antrag der FDP werde ihre Fraktion nicht zustimmen, kündigte sie erst einmal an. Doch die übrigen Ausschussmitglieder sahen das anders. „Alles ist besser als nichts zu tun“, sagte Annette Floyd-Wenke von den Linken. Auch die Vertreter der SPD, der UWG und der Grünen waren der Ansicht, es zumindest versuchen zu wollen, neue Ideen zu finden, mit Teilzeit- und Weiterbildungsangeboten oder mit Kooperationen mit Krankenhäusern.

Evaluation

Auch aus den Reihen der CDU kam schließlich Zustimmung. Nach einer Sitzungsunterbrechung konnten schließlich auch die Christdemokraten dem Antrag der FDP zustimmen. Ruwe forderte allerdings eine Evaluation der Arbeit und wünscht sich Ergebnisse in einem Jahr. Sozialdezernent Tilmann Fuchs kündigte an, sich um die Organisation und Einladungen zu kümmern, damit die Projektgruppe schon bald ihre Arbeit aufnehmen kann.

Gut gearbeitet hat bisher das Kommunale Integrationszentrum. „Wir haben vielschichtige Erfolge eingefahren“, berichtete die Leiterin, Lilli Schmidt, am Mittwoch im Ausschuss. Es seien viele Netzwerke aufgebaut worden, um Menschen mit Migrationshintergrund Unterstützung von den Frühen Hilfen bis hin zum bürgerschaftlichen Engagement zu bieten. Vor allem der Sprachmittlerpool, dem 81 Personen als Dolmetscher in 36 Sprachen zur Verfügung stehen, werde oft angefragt.