Bei vorausgesagten bestem Frühlingswetter wartet am Ostermontag (22. April) von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm rund um das DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, Klosterstraße 10, in Hörstel auf kleine und große Besucherinnen und Besucher. Es ist das dritte Gravenhorster Osterfest des Kreises Steinfurt.

Um 11 Uhr startet der Familientag mit einer großen Eiersuche auf den Grünflächen des Klosters, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Im Sinne des Projektes „Plastiktütenfreier Kreis Steinfurt“ freuen sich die Gastgeber, wenn dazu jedes Kind einen umweltfreundlicheren Eierkarton aus Pappe mitbringt. An einer Bastelstation können die Kartons später bemalt und beklebt werden.

Im Anschluss beginnt das weitere Programm: Um 12 und um 15 Uhr präsentiert das Figurentheater Grinsekatze das Stück „Die Arche Dingsda“ und lädt zum Mitmachen ein. Ganztägig warten eine Hüpfburg, Mitmachspiele des Kreissportbundes und eine frühlingshafte Bastelaktion mit der Künstlerin Veronika Teigeler auf die Gäste des Festes.

Das Café im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst bietet am Ostermontag bereits ab 10 Uhr ein Brunchbüfett an, für das eine Reservierung unter ✆ 0 54 59/ 9 06 93 10 oder per E-Mail an klostercafe.gravenhorst@osnanet.de notwendig ist.

Mittags serviert Küchenmeister Martin Laubrock verschiedene Leckereien für Kinder und Erwachsene und am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Den ganzen Tag über wartet außerdem ein Eisstand auf die Besucherinnen und Besucher.