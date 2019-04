Der Ende vergangenen Jahres gegründete Unternehmens- und Wirtschaftsverband Westfalen (UWW) stellt sein aktuelles Veranstaltungsprogramm für Rheine vor. So startet am 7. Mai (Dienstag) die Gesprächsrunde „Silver Society – die abgebende Generation“, in der sich Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor einer kurzfristigen Betriebsübergabe stehen, offen und vertrauensvoll austauschen können, heißt es in einer Ankündigung des UWW. Am 22. Mai (Mittwoch) beginnt eine zweiteilige Workshop-Reihe zum Thema „Das Unternehmen in der Digital-Ära“. Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte sollen während dieses Workshops – in den turbulenten Zeiten der Digitalisierung – Orientierung für zeitgemäße Entscheidungen gegeben werden. In dem bedarfsorientierten Workshop mit Kommunikationsberater Kai Heddergott sollen die Teilnehmer bewerten können, wie fit das eigene Unternehmen für die Digitalisierung ist und was sie für Betrieb und Kunden leistet. Kurz vor den Europa-Wahlen kann der UWW am 23. Mai (Donnerstag) den Bundestagsabgeordneten und früheren Vorsitzenden der Fraktion Die Linke, Dr. Gregor Gysi zu einem Vortrag zum Thema „Wege in eine neue Gesellschaft – Herausforderung Europa 2050“ in Westbevern begrüßen. Weitere Infos unter