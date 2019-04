Im vergangenen Jahr konnten erneut steigende Preise auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt im Kreis Steinfurt (ohne Rheine) beobachtet werden, teilt der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt in einer Presseinformation mit.

Insgesamt wechselten im vergangenen Jahr 423 Hektar landwirtschaftliche Flächen für 28,3 Millionen Euro den Eigentümer. Für Ackerflächen konnte der Gutachterausschuss einen Bodenrichtwert in Höhe von durchschnittlich 7,97 Euro pro Quadratmeter ermitteln. Damit steigt dieser Wert, wie in den letzten Jahren weiter an. Die Spanne der Richtwerte reicht dabei von vier Euro in Westerkappeln bis zu 10,80 Euro (je Quadratmeter) in Ochtrup.

Rund 45 Prozent des Marktes machen im Bereich des Gutachterausschusses im Kreis Steinfurt bebaute Grundstücke (ohne Wohnungseigentum) aus. Die Anzahl dieser Kaufverträge ist um 1,7 Prozent gestiegen.

Bei Wohnungs- und Teileigentum wechselten insgesamt 873 Objekte den Besitzer. Dies sind 1,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Preisniveau für Eigentumswohnungen im Kreis Steinfurt ist insgesamt gestiegen. Die Betrachtung aller auswertbaren Erstverkäufe aus dem vergangenen Jahr ergibt ein Mittelwert von etwa 2600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, den Bodenwert eingeschlossen. Zuletzt lag dieser Wert noch bei rund 2400 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.

Der aktuelle Grundstücksmarktbericht kann im Internet unter der Adresse www.boris.nrw.de kostenfrei abgerufen werden. Darüber hinaus ist die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Steinfurt, Tecklenburger Str. 10 erreichbar unter ✆ 0 25 51/69-18 29, 69-18 21 oder 69-18 22 oder auch im Internet unter