In der jüngsten Mitgliederversammlung der Wirtschaftsvereinigung Steinfurt (WVS) begrüßte die Vorsitzende Claudia Börgel fast 70 Mitglieder in den Räumen der VR Bank Kreis Steinfurt in Rheine, heißt es in einem Bericht der WVS.

Der Vorstand und der neue Geschäftsführer Heiner Hoffschroer berichteten über das klassische Netzwerktreffen beim Spargelessen, das Golfturnier, die Weihnachtsbaumaktion, über die fünf Betriebsbesichtigungen sowie etliche Fach- und Informationsveranstaltungen, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden.

Die Zahl der Mitglieder ist nahezu konstant und soll in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgeweitet werden. Im Rahmen der anstehenden Vorstandswahlen schied der Schatzmeister Rainer Lechtenfeld nach zehnjähriger Vorstandsarbeit aus.

Der neu gewählte Vorstand bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen und verabschiedete seinen scheidenden Schatzmeister mit einem Präsent und einer Urkunde. Nach 29 Jahren im Amt wurde Werner Stegemann als Geschäftsführer der WVS mit minutenlangem Applaus in den Ruhestand verabschiedet. Claudia Börgel hielt eine beeindruckende Laudatio auf Werner Stegemann und bedankte sich für dessen Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für die WVS.