Das Frühjahr ist für den Wald und seine Pflanzen eine spannende Jahreszeit. Während die Frühblüher am Waldboden sprießen und die Sonnenstrahlen ausnutzen, wird das zarte Blattgrün der Baumkronen immer dichter. Die Biologische Station Kreis Steinfurt bietet am Samstag (27. April) einen Spaziergang durch den Frühlingswald im Naturschutzgebiet Bagno-Buchenberg an. Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem Wanderparkplatz Borghorst an der Burgsteinfurter Straße (L510). Die Zufahrt zum Wanderparkplatz ist ausgeschildert.

Anmeldungen bei der Biologischen Station Kreis Steinfurt unter ✆ 0 54 82/9 29 10. Weitere Informationen und eine Anfahrtsskizze unter