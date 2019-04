Am 5. Mai (Sonntag) wird zum 29. Mal der internationale Hebammentag begangen, der diesmal unter dem Motto „Hebammen verteidigen Frauenrechte“ steht. Der bevorstehende Tag veranlasste den Hebammenkreisverband Steinfurt zu einem Offenen Brief, in dem die derzeitige Situation in der geburtshilflichen Versorgung im Kreis Steinfurt und Umland kritisiert wird:

„Die in den letzten Jahren stattgefundenen, strukturellen Veränderungen sowie der zunehmende Hebammenmangel hat in den Kliniken dramatische Auswirkungen auf die Situation der Mütter, Paare und Familien: Durch die Zentralisierung und den gleichzeitig einhergehenden Personalmangel nehmen wir eine, sich stetig verschlechternde, Betreuung der Betroffenen deutlich wahr“, schreiben die 1. Vorsitzende Viktoria Borchardt-Ott und die 2. Vorsitzende Friederike Rummeling .

Und weiter: „Frauen und Paare klagen zunehmend über fehlende und unzureichende Begleitung während der Geburt, sowie mangelnde Unterstützung in den ersten so prägenden Lebensstunden und -tagen.“

Eine kompetente sowie einfühlsame Begleitung sei die Grundlage für einen guten Start ins Leben. Die Menschenwürde, die Rechte und das Selbstbestimmungsrecht der Frau sowie die Rechte des Kindes seien hierbei wesentliche Maßstäbe und lassen sich nicht in Fallpauschalen pressen, heißt es weiter in dem Offenen Brief.

„In dem derzeitigen System mit vorgegebenen Fallpauschalen und einem mangelhaften Personalschlüssel ist weder eine wertschätzende noch individuelle geschweige denn würdevolle Geburtshilfe möglich. Frauen müssen damit rechnen, sich in den meisten Städten und Großstädten mindestens sieben Monate vor dem errechneten Termin um die Unterstützung einer freiberuflichen Hebamme für die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett zu kümmern“, führen Viktoria Borchardt-Ott und Friederike Rummeling weiter aus. Derzeit stehe die Wirtschaftlichkeit und nicht der Mensch im Mittelpunkt – hier müsse dringend ein Umdenken stattfinden.

Viktoria Borchardt-Ott und Friederike Rummeling abschließend: „Unsere Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft und Gesundheitsförderung, deshalb fordern Hebammen ein ‚Geburtshilfe-Stärkungsgesetz‘. Familienpolitik beginnt nämlich nicht erst bei den Kita-Plätzen.“