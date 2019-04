Mehr als 400 Frauen nahmen an der Wallfahrt der Kfd aus dem Dekanat Steinfurt nach Schöppingen-Eggerode teil. Kfd-Regionalsprecherin Mechthild Fislage hieß Angela Schlepphorst und Margret Bertram willkommen, die vor genau 40 Jahren die erste Sternwallfahrt nach Eggerode organisiert hatten, heißt es in einem Pressetext der Kfd, die auch die Aktion „Maria 2.0“ vom 11. Mai (Samstag) bis 18. Mai (Samstag) unterstützt. In dieser Zeit werden die Frauen keine Kirche betreten und keine Dienste verrichten. Mit dieser Aktion sollen Fälle von Missbrauch und Verletzungen jeglicher Art in der katholischen Kirche und der Umgang damit beklagt werden. Die Kfd fordert:► kein Amt mehr für diejenigen, die andere geschändet haben an Leib und Seele oder diese Taten geduldet oder vertuscht haben,► die selbstverständliche Überstellung der Täter an weltliche Gerichte und uneingeschränkte Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden, um die Missbrauchsfälle vollständig aufzudecken,► den Zugang von Frauen zu den Ämtern der Kirche,► die Aufhebung des Pflichtzölibats und► das Ende der kirchlichen Sexualmoral und die Ausrichtung an die Lebenswirklichkeit der Menschen.